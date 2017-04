2017-04-26 06:04:00.0

Radball Mindelheimer Duo hat nun mehr Zeit für die Jugend

Die erste Radballmannschaft des Velo Club Mindelheim steigt aus der Bayernliga ab. Doch sich richtig trauert eigentlich keiner. Von Axel Schmidt

Das Pech klebte den Bayernliga-Radballern des Velo Club Mindelheim in dieser Saison an den Reifen: Michael Böck und Herbert Ruf konnten letztlich nur an zwei von sechs Spieltagen gemeinsam antreten. So waren es eine Autopanne und ein krankheitsbedingter Ausfall, die jeweils einen Spieltag mit null Punkten einbrachte. Zwei Mal musste mit Ersatzspielern angetreten werden, so auch am letzten Spieltag in Goldbach.

Michael Böck war beruflich verhindert, für ihn spielte Alexander Müller an der Seite von Herbert Ruf. Beide sammelten zwar vier Punkte, doch diese waren letztlich zu wenig, um den Klassenerhalt in der Bayernliga zu sichern.

Doch die Mindelheimer hadern nicht damit: „Den Abstieg sehen wir beide als Gewinn für unsere Freizeit, da die Fahrstrecken in der Bayernliga enorm groß sind. Wir werden wieder in der Landesliga Süd in Bayern ab Herbst antreten. Die gewonnen Stunden stecken wir in die Jugendarbeit im Verein“, sagte Herbert Ruf. Im Herbst will der Verein dann wieder zwei Landesliga-Mannschaften stellen.

Schwäbische Meisterschaft Einen Teilerfolg gab es für den VC Mindelheim bei der schwäbischen Meisterschaft in Kissing. Mit zwei Mannschaften traten die Mindelheimer an: Herbert Ruf/Markus Faußner (Mindelheim I) und Manuel Steber/Mathias Kleele (Mindelheim II). Insgesamt traten vier Teams in einer Vor- und Finalrunde an, ein Treppchenplatz war den Mindelheimern also bereits sicher.

Der Sieg ging am Ende verdient an Gastgeber RSV Kissing 3, der mit seiner Bayernligamannschaft angetreten war. Der VC Mindelheim I, bei dem Juniorenspieler Markus Faußner sein Debüt in der Erwachsenenklasse mit Bravour meisterte, musste sich im Halbfinale dem RKB Soli Augsburg im Viermeterschießen geschlagen geben.

Im Spiel um Platz drei kam es dann zum vereinsinternen Duell gegen die an diesem Tag sieglosen Vereinskollegen Steber/Kleele. Hier behielten Ruf/Faußner mit 5:3 die Oberhand und wurden damit Dritter.