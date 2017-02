2017-02-22 06:02:00.0

Radball Mindelheimer Radballer setzen die Zielvorgabe um

Gleich zwei Jugendmannschaften des VC Mindelheim holen sich den bayerischen Titel. Nun dürfen sie sich auf ein ganz besonderes Heimturnier freuen. Von Axel Schmidt

Es war das erfolgreichste Radball-Wochenende seit Jahren: Der Velo Club Mindelheim hat nunmehr zwei Meisterteams in seinen Reihen: Während Maximilian Merk und Denis Martin die bayerische Meisterschaft in der U13 holten, waren Marco Aufmuth und Fabian Sturm in der U15 nicht zu schlagen. Beinahe hätte es hier sogar ein vereinsinternes Duell um den Titel gegeben.

Das Ziel wurde vorher klar ausgegeben: „Wenn die bayerische Meisterschaft schon in Südbayern stattfindet und wir fast Heimvorteil haben, dann sollte mindestens ein Podestplatz oder Meistertitel herausspringen“, sagte Herbert Ruf, Radball-Jugendtrainer des Velo Club Mindelheim. Kein Wunder, hatten die Mindelheimer doch unheimlich viel in ihre Jugendmannschaften investiert. „Wir haben uns mit vier Mannschaften unter sehr großem Aufwand durch ganz Bayern in der Vorrunde seit Oktober gequält“, sagte Ruf. Am letzten Januarwochenende wurde dann auch noch im Bayernkader in der Sportschule Oberhaching trainiert. Und nachdem dann auch alle Spieler fit waren, Krankheiten und Verletzungen ausgestanden waren, sollten nun die Früchte der Arbeit geerntet werden.

U13 Maximilian Merk und Denis Martin wurden bei ihrer zweiten Teilnahme an einer bayerischen Meisterschaft der Favoritenrolle gerecht und gewannen alle fünf Vorrundenspiele mit Bravour. Dementsprechend lagen sie schon nach der Vorrunde auf Rang eins. Die zweite Mannschaft um Jonas Paul und Simon Hofmann sicherte sich bei ihrer ersten Teilnahme durch zwei Siege in der Vorrunde den vierten Platz.

Gemäß dem Reglement bedeutete dies nun ein „Mindelheimer“ Halbfinale. Das war letztlich eine klare Sache für Merk/Martin, die ihre Vereinskollegen mit 6:0 besiegten. Im Spiel um Platz drei mussten sich Paul/Hofmann dann dem Gastgeber RSV Kissing knapp mit 1:2 geschlagen geben und wurden Vierter.

Der VC Mindelheim 1 aber spielte um den Meistertitel: Im Finale standen sich Merk/Martin dem RSV Fürth-Vach 1 gegenüber – und holten sich nach einem spannenden und umkämpften 3:2-Sieg den bayerischen Meistertitel. „Der erste Titel seit Jahren“, jubelte Ruf.

U15 Dem wollten die U15-Junioren nicht nachstehen. Und hier wurde das Turnier noch mehr zu einer Demonstration der Mindelheimer Stärke. Im Eröffnungsspiel standen sich die beiden Mindelheimer Teams gegenüber: Der VC Mindelheim 1 um Marco Aufmuth und Fabian Sturm gewann hier klar mit 4:1 gegen den VC Mindelheim 2 um Felix Keller und Jonathan Sliwockyj.

Im weiteren Verlauf steigerte sich Mindelheim 1 weiter, Marco Aufmuth störte als Feldspieler viele Angriffe, Fabian Sturm parierte im Tor viele Schüsse. Nach fünf Siegen beendeten die beiden die Vorrunde auf Platz eins. Mindelheim 2 machte es im weiteren Turnierverlauf spannend. Die Siege gegen Augsburg (3:2), Burgkunstadt (2:1) und Erlangen (3:1) kamen allesamt erst nach einem Rückstand zustande. Der Lohn für die gute Moral: Platz zwei nach der Vorrunde. So war ein „Mindelheimer Finale“ denkbar, doch davor standen noch zwei schwere Halbfinalpartien. Mindelheim 1 marschierte mit einem 5:0-Sieg über Burgkunstadt ins Endspiel. Mindelheim 2 traf erneut auf Erlangen – und lag erneut zurück. Nur diesmal reichte es nicht zur Aufholjagd und Erlangen gewann mit 3:1.

Im Spiel um Platz drei sahen Keller/Slowockyj bis 20 Sekunden vor Schluss wie der Verlierer aus. Doch dann glichen die beiden doch noch zum 2:2 aus und erzwangen so das Vier-Meterschießen. Hier sorgt Jonathan Sliwockyj für den goldenen Treffer und bringt den Mindelheimern den dritten Platz. Im Finale machen es die Aufmuth/Sturm ihren Vereinskameraden nach – und liegen zur Pause erst einmal mit 0:2 zurück. „Da waren sie von der Rolle“, sagte Herbert Ruf. Doch in der zweiten Halbzeit finden sie zu ihrem Spiel – und gleichen kurz vor Schluss zum 2:2 aus. In der Verlängerung sind die Mindelheimer tonangebend. Nach einem Eckball gehen sie erstmals in Führung. Einen Angriff später erzielen sie das erlösende 4:2. Als der Schlusspfiff ertönt ist auch die U15 Bayerischer Meister. „Durch beide Titel in der U13 und U15 haben wir jetzt Heimrecht beim Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft. Diese Turniere richten wir am 6. Mai in Mindelheim aus“, sagte ein zufriedener Herbert Ruf.