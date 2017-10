2017-10-03 16:01:00.0

Handball Mindelheimer Teams sind im Gleichschritt erfolgreich

Die Frauen und Männer des TSV Mindelheim feiern zwei Heimsiege. Von Alexander Weikmann und Stefanie Lewe

Einen perfekten Spieltag erlebte die Mindelheimer Handballabteilung. Zunächst feierten die Damen gegen den Eichenauer SV ihren dritten Sieg im dritten Spiel, dann holten auch die Herren zwei Punkte gegen den TuS Fürstenfeldbruck III.

Bezirksliga, Männer Stark dezimiert ist die Reserve aus Fürstenfeldbruck nach Mindelheim gereist, allerdings dauerte es ein paar Minuten, bis die Gastgeber daraus auch Kapital schlagen konnten. Ivan Radic machte auf Rechtsaußen ein herausragendes Spiel und sorgte auch auf der vorgezogenen Abwehrposition dafür, dass sich der stärkste Angreifer der Gäste nur selten richtig in Szene setzen konnte. Einzig die mangelnde Chancenverwertung konnte man im Mindelheimer Spiel weiterhin monieren. Mit 18:12 ging es in die Kabinen.

Im zweiten Durchgang wollten die Mindelheimer weiter das Tempo hochhalten. Das gelang gerade in den ersten Minuten nur mäßig. Die Gäste kamen zu einfach zum Torerfolg. Zwar setze sich der Mindelheimer Rückraum um Maximilian Moser immer wieder gut in Szene, aber der Abstand konnte nicht ausgebaut werden. Erst 15 Minuten vor Schluss hatten dann die Hausherren eine starke Phase. Die Abwehr stand nun deutlich stabiler und vorne wurden schnelle Tore erzielt. Der Vorsprung wuchs teilweise auf 15 Tore an. Dieses Tempo konnte der TSV Mindelheim zwar nicht bis zum Ende durchhalten. Am Ende war jedoch ein klarer 36:23 Heimsieg eingefahren. „In dieser Aufstellung war Fürstenfeldbruck jetzt natürlich kein echter Maßstab“, meinte Trainer Philip Lewe nach dem Spiel. „Trotzdem freuen wir uns über diese zwei Punkte.“

Am kommenden Samstag gastieren die Mindelheimer als Tabellenzweiter um 18 Uhr beim SC Weßling. Der belegt aktuell den zehnten Platz.

Bezirksoberliga, Frauen Zuletzt trafen die Mindelheimer Frauen vor drei Jahren auf die Mannschaft des Eischenauer SV. Der Aufsteiger aus der Bezirksliga hatte bis dato auch noch kein Saisonspiel bestritten, sodass sich eine vollkommen unbekannte Mannschaft in Mindelheim vorstellte.

Doch die Mindelheimerinnen ließen sich nicht überraschen und legten einen perfekten Start hin. Zwar wurde der 3:0-Vorsprung zwischenzeitlich durch unnötige Strafwürfe wieder verspielt, doch zur Pause führten die Gastgeberinnen auch dank der starken Leistung von Torhüterin Ivona Radic mit 11:8.

„Wir gewinnen das Spiel heute nur durch die Abwehr. Zusammen halten und gemeinsam abwehren“, waren die klaren Worte von Interims-Trainerin Christina Hörmann. Diese zeigten auch sofort Wirkung, denn die Mindelheimerinnen zogen nach der Halbzeitpause auf 15:10 davon. Besonders Andrea Holdenried setzte auf der linken Außenposition entscheidende Akzente. Dieser Phase verdankten es die Mindelheimerinnen, dass die Gäste nicht mehr gleichziehen konnten. So fuhren sie ihren dritten Sieg in Folge ein (22:17).

Nun will man seine ganze Kraft auf kommendes Wochenende legen, wo man zuerst am Freitag um 20 Uhr auf den TSV Herrsching trifft, und dann am Sonntag um 17 Uhr auf die Reserve der HSG Würm-Mitte trifft. „Das werden zwei harte Spiele“, sagt Trainer Stefan Weber vor diesem „englischen Wochenende“ der TSV-Damen.