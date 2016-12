2016-12-20 05:55:00.0

Handball Mindelheimer beschenken sich selbst

Die TSV-Herren feiern einen wichtigen 32:31-Heimsieg gegen Landsberg. Dabei hatte es die Schlussphase in sich. Von Johannes Heimpel Und Stefanie Lewe

Ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk bescherten sich die Mindelheimer Handballherren. In einer äußerst umkämpften Partie gegen den TSV Landsberg reichte es am Ende zu einem 32:31-Heimsieg, der in Anbetracht der Tabellensituation dringend nötig war. Die A-Junioren verloren dagegen torreich.

Männer Die Partie zwischen dem TSV Mindelheim und dem TSV Landsberg war nicht hochklassig, aber beiden Mannschaften war anzumerken, dass sie wussten, um was es ging. Die Mindelheimer wollten mit einem Sieg die rote Laterne abgeben und die Landsberger durch einen Erfolg den Anschluss ans Tabellenmittelfeld halten.

Dementsprechend entstand so eine über 60 Minuten knappe Partie in der die beiden Mannschaften meistens nur ein oder zwei Tore trennte. Vor allem Mindelheims Linksaußen Hannes Hörmann und Landsbergs Zwei-Meter-Hüne Alexander Schwarz sorgten im ersten Durchgang für wichtige Treffer. Zur Halbzeit führten die Mindelheimer knapp mit 18:17.

In der zweiten Hälfte standen die Abwehrreihen der beiden Mannschaften sicherer. Bei der zwischenzeitlichen 25:22-Führung der Mindelheimer keimte bei den Zuschauern erstmals Hoffnung auf, dass es für den langersehnten Sieg reichen könnte. Doch die Landsberger gaben sich nicht auf, glichen rasch auf 27:27 aus und steigerten die Spannung wieder. 15 Sekunden vor Schluss nahm Mindelheims Trainer Markus Gaum bei einer Ein-Tore-Führung eine Auszeit. Die Mindelheimer gingen anschließend auf die von Landsberg gestellte Wurffalle ein, scheiterten allerdings am Landsberger Keeper, der den Ball postwendend zum Gegenstoß spielte. Den Torwurf konnten die Mindelheimer nicht mehr verhindern, doch Schlussmann Simon Jousma wehrte den entscheidenden Ball ab und sicherte seinem Team somit zwei wichtige Punkte. Durch den Erfolg sind nun vier Mannschaften am Tabellenende punktgleich, die Mindelheimer klettern auf den neunten Platz.

A-Junioren Ohne Joachim Gollmitzer und einen Torhüter reiste die A-Jugend nach Immenstadt. Erneut stellte sich Vinzenz Hörmann ins Tor, sein Fehlen in der Abwehr machte sich diesmal aber schmerzhaft bemerkbar. Dabei begann die Partie nicht schlecht für den TSV Mindelheim. Die Gäste kamen gut in die Partie und konnten den Beginn, trotz bereits einiger vergebener Chancen, offen gestalten. Allerdings machten sich auch in der Anfangsphase schon eklatante Probleme in der Abwehr bemerkbar. Die Folge waren 13 (!) Siebenmeter für Immenstadt, gegen die der gut haltende Vinzenz Hörmann keine Chance hatte. Nach 20 Minuten riss bei den Mindelheimern endgültig der Faden. Da Michael Thoma in enge Manndeckung genommen wurde, funktionierte im Angriff wenig und Mindelheim konnte zehn Minuten lang kein Tor mehr erzielen. Mit 18:10 für Immenstadt ging es in die Kabine.

Kampflos wollten sich die Frundsbergstädter aber nicht geschlagen geben. Die Außenspieler Sandro Kuhn und Phillip Urlbauer, sowie die Youngster David Kienle und Misel Hrgic kamen nun im Rückraum zu schnellen und einfachen Toren und verkürzten den Rückstand. Doch mehr als Ergebniskorrektur wollte nicht mehr gelingen, sodass im letzten Spiel der Hinrunde eine 30:33-Niederlage zu Buche stand.