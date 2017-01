2017-01-31 08:05:00.0

Handball Mindelheimer schöpfen wieder Hoffnung

Die Mindelheimer Männer stellen den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze in der Bezirksoberliga her. Diese Probleme haben die TSV-Frauen nicht. Von Johannes Heimpel, Anna Hüttmann

Die Handball-Herren des TSV Mindelheim können wieder etwas aufatmen im Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksoberliga. Das Heimspiel gegen den Mitkonkurrenten im Kampf gegen den Abstieg, die SG Biessenhofen-Marktoberdorf, gewannen die Mannen von Trainer Markus Gaum mit 35:32. Auch die TSV-Frauen konnten wieder jubeln: Sie gewannen bei der HSG Isar-Loisach mit 21:17.

Männer Schon fast zum Siegen verdammt waren die Mindelheimer Handballer bei der Partie gegen den direkten Abstiegskonkurrenten von der SG Biessenhofen-Marktoberdorf. In einer dann hart umkämpften Partie gelang es ihnen trotz einiger Durchhänger, das Spiel mit 35:32 zu gewinnen und sammeln somit zwei wichtige Punkte ein.

Ein wenig verschlafen starteten die Mindelheimer in die Partie und lagen schnell zurück. Mitte der ersten Halbzeit zeigten die Frundsbergstädter dann ihre beste Leistung. Aus einer stabilen Defensive heraus ließen sie den Ball schnell um flüssig im Angriff laufen und erzielten somit viele einfach Tore. Dadurch schraubten sie das Ergebnis auf 13:7 in die Höhe. Kurz vor der Halbzeit ebbte diese Phase ein wenig ab. Die Gäste kamen zu drei Toren in Folge und verkürzten zur Pause auf 13:17.

Im zweiten Durchgang stellten beide Mannschaften das Abwehrspiel großteils ein. Die SG Biessenhofen-Marktoberdorf kämpfte sich zurück in die Partie und kam beim Stand von 19:20 bis auf ein Tor heran. Doch dann drückten die Mindelheimer aufs Tempo und erspielten sich eine Sieben-Tore-Führung zum 32:25. Vor allem das Spiel über einen bärenstarken Alexander Weikmann am Kreis funktionierte in dieser Phase bestens. In einer hektischen Schlussphase behielten die Gastgeber schließlich die Oberhand und feierten mit 35:32 zwar keinen schönen, aber einen enorm wichtigen Sieg.

Frauen Der Vorteil einer Spielgemeinschaft liegt zumeist darin, dass zwei Vereine eine starke Mannschaft stellen können. Im Spiel gegen den TSV Mindelheim aber fand die quantitativ deutlich besser besetzte HSG Isar-Loisach/Pullach jedoch ihren Meister. Denn die Mindelheimerinnen gewannen auch das Rückspiel gegen die vor der Saison neu gegründete Spielgemeinschaft mit 21:17.

Die Unterallgäuerinnen standen kompakt in der Abwehr, ließen keine guten Chancen der Gegner zu und nutzten die Fehler der HSG zu erfolgreichen schnellen Gegenangriffen. Auch das Kombinationsspiel funktionierte so gut, dass selbst Anja Sailer über die für sie ungewohnte Linksaußenposition ihre Tore erzielte. Zur Halbzeit führten die Mindelheimerinnen mit 13:10.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs sorgten zu viele Fehler dafür, dass die HSG zum 14:14 ausgleichen konnte. Doch die Mindelheimerinnen gaben nicht auf. Vor allem Bernadette Moser nutzte jede Lücke, um erfolgreich abzuschließen. So hieß es am Ende dank einer starken Mannschaftsleistung 21:17 für den TSV Mindelheim.