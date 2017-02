2017-02-17 08:02:00.0

Ski Alpin Mindelheimer sind wieder Erster

Die Renngemeinschaft Burig holt sich die Führung im Ziener-Cup zurück – dank eines Rückkehrers. Von Axel Schmidt

Die Führung in der Mannschaftswertung des Ziener-Cups ist wieder in der Hand der RG Burig. Dafür sorgten beim zweiten Rennen der Allgäuer Rennserie unter anderem Daniel Achljustin, Sebastian Mann und Amelie Deniffel.

Ziener-Cup Die Tagesbestzeit beim Riesentorlauf in Grasgehren holte sich in Abwesenheit von seinem Vereinskameraden Florian Burig Daniel Achljustin und gewann damit die Altersklasse U16 vor Gabriel Hoffmann und Marcel Aust (alle RG Burig). Einen weiteren Burig-Sieg holte Sebastian Mann in der Altersklasse U12 – und das im ersten Rennen nach langer Verletzungspause. Amelie Deniffel holte sich den Tagessieg in der Altersklasse U18. Das gute Ergebnis rundeten Constanze Hoffmann (U12) und Constantin Endres (U18) mit ihren dritten Plätzen ab.

Auch die weiteren Starter der Mannschaft platzierten sich alle unter den besten Zehn. Damit holte sich die RG Burig die Mannschaftswertung zurück.

Reischmann-Cup Beim Reischmann Cup am Fellhorn sollte es für Constanze Hoffmann (U12) noch besser laufen als tags zuvor. Mit einer mutigen Fahrt erreichte sie erneut das Podium. Als Zweite musste sie sich nur Somma Dietrich vom SC Königsbrunn geschlagen geben. In der Gesamtwertung klettert die zehnjährige Schülerin damit auf Platz zwei. Für Sebastian Mann lief es nach einem Fahrfehler nicht so gut. Den großen Zeitverlust konnte er trotz einer beherzten Fahrt nicht mehr wettmachen und landete auf dem für ihn enttäuschenden elften Platz. Marvin Radl wurde 15.

Stützpunktrennen Beim vom Stützpunkt Ostallgäu-Außerfern veranstalteten Schülerrennen am Unterjoch bestätigte Britta Pfister ihre konstanten Leistungen mit zwei zweiten Plätzen. Franziska Rogg (7.) und Florian Burig (11.) waren ebenfalls beim Riesenslalom am Start. Beim Slalomwettbewerb verpassten alle RG-Burig-Starter das Ziel.