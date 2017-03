2017-03-28 07:03:00.0

Handball Mindelheims Sorgenfalten werden tiefer

Gegen die SG Kaufbeuren/Neugablonz führen die Herren des TSV Mindelheim bis kurz vor Schluss und haben den Sieg vor Augen. Dann verliert ein Spieler die Nerven. Von Johannes Heimpel, Anna Hüttmann

Es klingt paradox: Auch nach der knappen 26:27-Niederlage gegen die SG Kaufbeuren/Neugablonz (es war die 15. Niederlage im 18. Spiel) und dem letzten Tabellenplatz hat der TSV Mindelheim weiter eine Chance auf den Klassenerhalt in der Bezirksoberliga. Denn da aus der Landesliga Süd möglicherweise nur ein Absteiger in dem Bezirks Alpenvorland zugerechnet wird, steigen aus der gleichnamigen BOL dann auch nur drei Teams ab. Und zu Platz zehn, dann dem Relegationsplatz, fehlen dem TSV lediglich zwei Punkte – bei vier noch ausstehenden Spielen.

Die Mindelheimer Frauen unter Trainer Stefan Weber beendeten derweil ihre Saison mit einem deutlichen 24:14-Sieg beim BSC Oberhausen und verteidigten damit den dritten Platz in der Bezirksoberliga.

ANZEIGE

Männer Trotz einer ansprechenden Leistung stehen die Mindelheimer Handballer in der Rückrunde der Bezirksoberliga Alpenvorland weiter ohne Punkte da. Dabei war die Mannschaft von Trainer Markus Gaum gegen die SG Kaufbeuren/Neugablonz ganz nahe dran am ersten Punktspielsieg in diesem Jahr.

Bis zur 50. Minute hatten sich die Mindelheimer eine Drei-Tore-Führung herausgespielt – dann aber machten ihnen die Nerven einen Strich durch die Rechnung.

Zu Spielbeginn standen die Abwehrreihen beider Mannschaften kompakt, das aggressive Abwehrverhalten der Mindelheimer machte dem wurfgewaltigen Kaufbeurer Angriff deutlich zu schaffen. Auch TSV-Tormann Manuel Hoffmann zeigte eine starke Leistung und entschärfte zahlreiche Bälle. Zwischenzeitlich führten die Mindelheimer mit 10:7, konnten diesen Vorsprung jedoch nicht in die Halbzeit retten. Kaufbeuren glich noch zum 10:10 aus.

Im zweiten Durchgang erwischten die Gäste den besseren Start und führten mit zwei Toren Vorsprung, ehe die Mindelheimer das Spiel wieder ausgeglichen gestalten konnten und sich nach und nach sogar eine Drei-Tore-Führung herausspielen konnten. Der erste Punktspielsieg im Jahr 2017 schien zum Greifen nah, doch dann hatte Ivan Radic seine Nerven nicht im Griff. Kurz vor Schluss erhielt er wegen eines Fouls eine Zwei-Minuten-Zeitstrafe – und echauffierte sich darüber derart, dass er gleich noch einmal zwei Minuten bekam. Diese doppelte Zeitstrafe nutzen die Kaufbeurer, um das Spiel zu drehen und mit einem Tor in Führung zu gehen. Als die Mindelheimer beim letzten Wurf auch noch am gegnerischen Torhüter scheiterten, war die 26:27-Niederlage perfekt.

Frauen „Habt Spaß am Spielen und holt euch die letzten zwei Punkte“, lautete die Vorgabe von TSV-Trainer Stefan Weber vor dem letzten Saisonspiel seiner Mannschaft. Und die tat ihm den Gefallen, wenn auch erst nach einigen Anlaufschwierigkeiten. Denn beim Spiel in Oberhausen agierten die Mindelheimerinnen in der ersten Halbzeit vor allem nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Christina Hörmann in der neunten Minute hektisch und leisteten sich zu viele technische Fehler.

Erst mit Andrea Lukac kam wieder mehr Ordnung in die Defensive. Bernadette Moser zeigte über die komplette Spielzeit eine sehr starke Leistung und hielt ihre Mannschaft mit Einzelaktionen im Spiel. Zur Pause lagen die Gäste mit 7:9 zurück. Die zweite Halbzeit gehörte zunächst Oberhausen, doch dann drehten die Mindelheimerinnen die Partie. Erst fiel der Ausgleich zum 12:12, dann parierte Arlene Frehner in ihrem letzten Spiel zahlreiche Bälle und legte so den Grundstein für den Mindelheimer Sieg.

Dem BSC glückte in den letzten 20 Spielminuten kaum noch etwas Verwertbares. Im Gegenzug spielte Mindelheim befreit auf und fast jede Spielerin kam zum Zug. Als beim Stand von 18:13 für Mindelheim Oberhausens Trainer auf Manndeckung umstellte, spielte dies vor allem Bernadette Moser in die Karten. Kämpferisch und laufstark tankte sie sich zum gegnerischen Tor durch und erhöhte den Spielstand bis zur 60. Minute auf 24:14. Mit diesem deutlichen Auswärtssieg sicherte sich der TSV Mindelheim den dritten Platz und kann so auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken.

Das letzte Saisonspiel war für fünf Mindelheimer Handballerinnen auch gleichzeitig das Abschiedsspiel: Mit Arlene Frehner, Andrea Deigendesch, Christina Hörmann, Cornelia Repas und Daniela Miller werden routinierte und wichtige Akteure ihre aktiven Karrieren beenden.