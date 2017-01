2017-01-04 08:23:00.0

Badminton Mindelheims Talente sammeln Punkte – auf zwei Arten

Die Mindelheimer U19-Mannschaft beendet die Bezirksligasaison auf Rang zwei. Derweil spielen die Kleinsten in Ermangelung richtiger Gegner ein besonderes Abzeichen aus. Von Doris Vichtl-Jousma

Die U19-Mannschaft des TSV Mindelheim hat die Badminton-Bezirksliga mit einem guten zweiten Platz beendet. In der Abschlusstabelle musste die Spielgemeinschaft mit dem TV Neugablonz mit 6:2 Punkten nur dem TSV Haunstetten den Vortritt lassen.

Vor allem das erste Herrendoppel mit Timo Nowak (TV Neugablonz) und dem Mindelheimer Stephan Jousma war fast immer ein Garant für Punkte. Das zweite Herrendoppel spielte in unterschiedlicher Besetzung, wobei Benedikt Gaßner immer mit von der Partie war und an seiner Seite Julian Jäger, Maximilian Micheler oder Denis Dinauer antraten. Auch die Damenriege mit Sarah Heckl und Magdalena Kiefersauer waren immer zur Stelle, da sie die seit Saisonbeginn verletzte Tanja Rauch ersetzen mussten. Unterstützt wurden die zwei auch noch von Anni Schmidt aus Neugablonz. Deutlich wurde dagegen das Spiel gegen den TSV Gersthofen gewonnen, knapp gegen den TV Augsburg und die SG Neusäß/Diedorf mit jeweils 5:3 gewonnen. Vom Ergebnis her klar mit 0:8 Punkten verlor man gegen TSV Haunstetten I, wobei drei der acht Spiele nur sehr knapp an den Gegner gingen. So verlor das erste Herrendoppel mit Timo Nowak/Stephan Jousma mit 20:22 und 19:21 Punkten, sowie Timo Nowak sein Einzel in einem packenden Drei-Satz-Spiel mit 16:21, 21:19 und 18:21. Stephan Jousma verlor das zweite Herreneinzel mit 9:21 und 20:22 Punkten. Die anderen Spiele gingen klar an den TSV Haunstetten, der somit verdient die Meisterschaft in der Jugend-Bezirksliga feiern konnte.

ANZEIGE

Doch auch um den Nachwuchs in der Badmintonabteilung müssen sich die Mindelheimer keine Sorgen machen. Zehn Kinder, allesamt Erst- bis Drittklässler, sind seit drei Monaten eifrig dabei, die Grundzüge des Badmintonspiels zu lernen.

Um diesen jungen Talenten trotz fehlender Spielmöglichkeiten – eine Liga gibt es nicht – eine gewisse Wettkampfpraxis bieten zu können, wurde das Badminton-Spieleabzeichen ins Leben gerufen. Es prüft die Grundfähigkeiten eines Badmintonspielers wie die Auge-Hand Koordination, Schnelligkeit und Konzentration sowie Treffsicherheit und Aufschlag. Zum Abschluss des Jahres durften nun die zehn Kinder ihre im Training gelernten Fähigkeiten unter Beweis stellen. Unterstützt wird die Gruppe noch von den Kindern, die auch schon beim allgemeinen Gruppentraining dabei sind.

Geprüft wurden spielerisch die Schlägerhaltung beim Ballhochspielen, der Aufschlag, die Konzentration beim Rückschlag und die Schnelligkeit beim Anlaufen der Eckpunkte des Badmintonfeldes. Je nach erreichter Punktzahl gab es dann ein Bronze-, Silber- oder Gold-Abzeichen mit Urkunde. Der Einzige, der auf Anhieb das goldene Abzeichen geschafft hat, war Linus Schlegel, der vor allem bei Kraft und Schnelligkeit immer volle Punktzahl erreicht hat. Dicht hinter ihm mit dem silbernen Abzeichen landeten Sarah Landgraf, Niklas Möst, Nicolas Schmidt, Florian Spiegl und Lennard Schaaf. Das bronzene Abzeichen holten sich Luca Pongratz, Philipp Mussack, Milana Detzel und Celina Binzer.