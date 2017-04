2017-04-08 07:01:00.0

Fußball Mit dem Rücken zur Wand

Für den Kreisklassisten TSV Mittelneufnach zählt in Zaisertshofen nur ein Sieg. Der TSV Mindelheim will sich „die Saison nicht kaputt machen“. Von Axel Schmidt

Marco Henneberg war bedient nach der 1:4-Niederlage im Pokalhalbfinale gegen den SV Ungerhausen unter der Woche. Und er kündigte personelle Konsequenzen an. „Gegen Lamerdingen setze ich nur auf Spieler, auf die ich mich verlassen kann.“ Schließlich – und das ist die Hauptsorge des Trainers – soll sich der TSV Mindelheim die bisher ordentliche Saison nicht selbst kaputt machen.

Denn mehr Probleme gibt es angesichts von Platz fünf und dem sicheren Klassenerhalt in Mindelheim nicht. Nach oben sind es zwar nur vier Punkte auf Rang zwei, doch mit der Aufstiegsrelegation liebäugelt Henneberg in dieser Saison noch nicht. „Das käme für uns etwas zu früh“, sagt er. Es gelte, die Mannschaft nach dem Abstieg vergangene Saison langsam wieder aufzubauen. Ein direkter Wiederaufstieg sei auch nicht das Ziel gewesen. Trotzdem: Die Saison einfach austrudeln zu lassen, ist nicht der Anspruch Hennebergs. Gegen den FSV Lamerdingen, der in der Vorrunde mit 3:0 bezwungen wurde, soll auch diesmal ein Sieg her.

Kreisklasse Allgäu 2 Der Kampf um die Tabellenführung wird bereits am Samstag entschieden: Während der FSV Dirlewang (2.) um 13.30 Uhr zum Derby beim Schlusslicht TSV Mindelheim 2 antritt, empfängt Tabellenführer FSV Amberg um 15.30 Uhr den SV Oberrieden (12.). Sollten die beiden Spitzenteams ihre Favoritenrolle erfüllen, dann bleibt es weiter bei einem Punkt Abstand zwischen Amberg und Dirlewang.

In den unteren Tabellenregionen dürfte die Partie beim TSV Zaisertshofen die womöglich letzte Chance auf den direkten Klassenerhalt für den TSV Mittelneufnach sein. Denn das Restprogramm mit Spielen gegen Mattsies, Amberg oder Oberegg spricht nicht für eine große Punktausbeute. Doch genau die benötigen die Mittelneufnacher angesichts des 13-Punkte-Rückstands.

A-Klasse Allgäu 2 Das Spitzenspiel findet im Ostallgäu statt: Der FC Blonhofen 2 (4.) empfängt den FC Jengen (2.). Tabellenführer SV Bedernau will die Scharte vom 0:2 aus der Vorwoche gegen den TSV Markt Wald nun in Kirchdorf (6.) auswetzen und wenigstens den Drei-Punkte-Vorsprung zu Platz zwei halten. Und Bedernau-Bezwinger TSV Markt Wald? Die Mannschaft von Trainer Kara Sahin pirscht sich immer weiter nach vorn. Nachdem man Anfang Oktober noch an der Abstiegsregion geschnuppert hat, sorgte Sahin für neuen Schwung. Seine Bilanz ist sehenswert: drei Niederlagen, drei Unentschieden und sechs Siege hievten den TSV von Rang elf auf Platz fünf – mit Luft nach oben, wenn am Sonntag der TV Waal (11.) bezwungen wird.