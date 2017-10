2017-10-15 10:17:00.0

Schwimmen Mit der Monoflosse zur Medaille

Bei der deutschen Meisterschaft der „Meerjungfrauen“ purzelt so manche persönliche Bestzeit. Die Türkheimer stellen in Thüringen nicht nur die meisten Teilnehmer. Von Manuela Frieß

Nach den guten Ergebnissen bei den ersten deutschen Meisterschaften im vergangenen Jahr haben sich die Meerjungfrauen und Neptune der Schwimmschule Frosch (Türkheim) in diesem Jahr wieder sehr auf den Wettkampf im thüringischen Suhl gefreut. Und außerdem früher als im vergangenen Jahr mit der Vorbereitung darauf begonnen. Schon Ende Juni sind die Buben und Mädchen mit der Monoflosse regelmäßig in diversen Freibädern gewesen, berichten die Mütter der begeisterten Schwimmer. Und manche von ihnen haben die gesamten Ferien bis zu drei Mal die Woche trainiert.

Zwei, die auch im letzten Jahr schon dabei waren, sind Sabine Müller-Heinrich und ihre zwölfjährige Tochter Karolina aus Frankenhofen. „Das war in diesem Jahr so schön, dass meine Tochter genauso auf dem Treppchen gestanden ist wie ich“, erzählt Mama Sabine freudig. Während ihre Mutter mit Gold zurückfuhr, musste sich Karolina zwar mit Bronze zufriedengeben. Aber dass sie in dem 50 Meter Becken mit 39,19 Sekunden ihre persönliche Bestzeit geschwommen ist, hat auch sie glücklich gemacht.

Die Nixen sind Fans einer Fernsehserie

Schließlich schwammen im Starterfeld bei den Mädchen im Alter von zwölf und 13 Jahren ganze 22 Meerjungfrauen. Gegenüber der Zeit im Vorjahr hat sich Karolina um ganze neun Sekunden verbessert. Eine, die zwei Sekunden schneller war als sie, ist Lena Miller aus Zaisertshofen. Wie die meisten anderen Kinder, die gerne im Nixenkostüm schwimmen gehen, ist sie großer Fan der Fernsehserie H2O. „Gerne wäre ich auch 2016 schon beim Wettbewerb angetreten, aber da war die Anmeldefrist schon abgelaufen“, gesteht sie. Dass sie nun eine Goldmedaille zuhause hat, findet sie super.

Auch sie hat in Suhl ihre persönliche Bestzeit verbessert. In nur 36,82 Sekunden hat sie die 50 Meter zurückgelegt, doch das lag anscheinend nicht am Applaus und den Anfeuerungsrufen der mitgereisten Familienmitglieder und anderen Teilnehmer der Schwimmschule. „Das war schon gut, dass ich unter Wasser war und nichts mitbekommen hab davon. Das hätte mich nur abgelenkt“, mutmaßt sie. Und richtig, wenn man sich die Videos der Mütter vom Wettbewerb anschaut, hat man das Gefühl, Karolina und Lena sind wie Fische den Großteil der Strecke getaucht.

Auch ein Bub schwimmt fleißig mit

Wer normales Brustschwimmen gewöhnt ist, der müht sich mit der einzelnen Flosse am Anfang schon sehr ab, berichtet Sabine Müller-Heinrich. „Einfacher ist es, wenn man Delfin kann“, sagt Finn Knopf. Der Achtjährige aus Pürgen wollte eigentlich nur einen Trainingskurs für das Goldene Schwimmabzeichen machen. Dabei sind er und seine kleine Schwester Pia auf die Türkheimer Schwimmschule gestoßen und somit auf das Meerjungfrauenschwimmen. Auch Finn ist nun mit einer Goldmedaille aus Thüringen gekommen. Jedoch deshalb, weil er als einziger in seiner Altersklasse angetreten ist. Finn ist eine regelrechte Wasserratte, weshalb er sich die Monoflosse seiner siebenjährigen Schwester einfach mal ausgeliehen hat. „Ich wollte das mal ausprobieren. Und Delfin kann ich ja schon“, erzählt er.

Als Neptun wird er in Zukunft weiter Schwimmen, obwohl ihn das viele Glitzer und Rosa der Mädchen eher stört. Es ist ja auch ein ziemlicher Gegensatz zu seinen anderen Sportarten: Fechten und Taekwondo. „Wir schwimmen auch auf jeden Fall weiter“, sagen Karolina und Lena, auch wenn Lena dann 14 ist und 100 Meter zurücklegen muss, und es ihr davor schon ein wenig graust.

Doch zusätzlich zu den schicken Meerjungfrauenkostümen ist es wohl die Stimmung der ganzen Truppe, die den Mädchen und Eltern an diesem Sport so gut gefällt. Mit rund 55 Leuten sind die Unterallgäuer zu den Meisterschaften gefahren, haben neun Medaillen mitgebracht und bildeten die größte Teilnehmergruppe der über 130 Startenden.

Vielleicht mochte Lena die Rufe und Anfeuerungen der mitgereisten Fans und Eltern nicht, aber geholfen hat die Aufregung und gute Stimmung rund um den Wettkampf wohl allen. Denn eines war wirklich außergewöhnlich: „Alle unsere Teilnehmer haben ihre persönliche Bestzeit in Suhl noch mal verbessert. Das ist schon Klasse!“, lobt Lenas Mutter Petra. Ob das am Becken oder der Umgebung lag, konnten sich die Eltern nicht erklären. Schnelles Wasser nennen die Schwimmer dieses Phänomen. Aber egal an was es lag, darüber gefreut haben sich alle.