2017-03-24 05:57:00.0

Schützenkönige Nach elf Jahren wieder oben auf in Schlingen

Beim Königsschießen in Schlingen lässt Wolfgang Tröber auch den 1. Schützenmeister hinter sich. Von Axel Schmidt

Der neue Schützenkönig der Schlingener Schützen heißt Wolfgang Tröber, der nach 2006 mit einem 14,8-Teiler mit dem Luftgewehr erneut den Titel erringen konnte. Er verwies damit den 1. Schützenmeister Markus Ziegler, der mit der Luftpistole einen 19,8-Teiler erzielt hatte, auf den zweiten Platz. Florian Tröber, Bruder des neuen Schützenkönigs, wurde Dritter (23,6).

Bei der Jugend holte sich Julia Neubauer mit einem 7,8-Teiler die Königswürde. Zweiter wurde Jakob Ziegler (23,2) vor Jakob Seemüller (35,6). Insgesamt nahmen 83 Schützen am Schlingener Königsschießen teil, darunter 18 Jungschützen. Den Jugend-Wanderpokal holte sich mit dem Luftgewehr Tina Neubauer mit 19,8-Punkten, der Luftpistolen-Wanderpokal ging an Sebastian Schön (83,6). Den Pistolen-Pokal in der Jugendklasse gewann Thomas Kaufmann (68,1). Die von Michael Fuchs, dem Schützenkönig aus 2016, gestiftete Ehrenscheibe gewann Markus Ziegler.

Das Finalschießen um den Walter-Stöckl-Gedächtnispokal gewann in der Schützenklasse Sigrid Sontheimer mit dem Luftgewehr mit 10,3 Ringen gegen den Luftpistolenschützen Markus Ziegler (9,7). In der Jugendklasse entschied Julia Neubauer das Finale für sich.