2017-09-14 18:00:00.0

Fußball Nullnummer im Nachholspiel

Gegen den SV Ungerhausen rehabilitiert sich der TSV Mindelheim zwar für die jüngste Niederlage gegen Woringen. Zu einem Sieg aber reicht es nicht. Von Axel Schmidt

Fußball-Kreisligist TSV Mindelheim ist im Nachholspiel des vierten Spieltags gegen den SV Ungerhausen nicht über ein torloses Unentschieden hinausgekommen. Gegen den amtierenden Allgäuer Pokalsieger wollten sich die Mindelheimer für die 3:6-Heimniederlage vergangenes Wochenende gegen den TV Woringen etwas rehabilitieren. Das gelang vor rund 80 Zuschauern auch. „Wenn du drei Tage vorher daheim 3:6 verlierst, dann fegst du Ungerhausen nicht vom Platz“, sagte Mindelheims Trainer Marco Henneberg.

Während Ungerhausen die erste Halbzeit bestimmte und Mindelheims Keeper Batuhan Tepe zwei Mal in höchster Not retten musste, gehörte der zweite Durchgang dem TSV Mindelheim. „Wir hatten dann auch zwei hundertprozentige Chancen, sodass am Ende das Unentschieden in Ordnung geht“, so Henneberg. Ihm war wichtig, dass seine Elf eine Reaktion gezeigt und „zu Null“ gespielt habe.