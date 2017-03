2017-03-17 06:24:00.0

Bogenschießen Pfaffenhauserin feiert eine bronzene Premiere

Maria Schröther vom BSV Pfaffenhausen nimmt erstmals an der deutschen Meisterschaft teil und landet auf dem Treppchen. Vereinskollege Domenic Kiehl hat etwas Pech. Von Axel Schmidt

Es war eine erfolgreiche Premiere, die Maria Schröther in Hof feiern durfte. Bei ihrer ersten deutschen Meisterschaft landete die Bogenschützin des BSV Pfaffenhausen nämlich auf dem Podium. In der Schülerklasse A wurde sie mit dem Recurvebogen Dritte. Doch Schröther war nicht die einzige Unterallgäuer Sportlerin, die in Hof erfolgreich zielte.

Kgl. priv. SG Bad Wörishofen

Eine Bank in der Damenklasse ist seit Jahren die Familie Sauter. Mittlerweile schießen sie für die Bad Wörishofer Bogenschützen – und sorgten so für den ersten deutschen Meistertitel des Vereins. Denn Sabine Sauter wurde mit dem Compundbogen mit 588 Ringen deutsche Meisterin. Ihre Schwester Patricia belegte den 17. Platz vor ihrer Mutter Sigrid (18.). Diese Einzelergebnisse sorgten dafür, dass die Sauter-Damen als Mannschaft den zweiten Platz in der Teamwertung holten (1697 Ringe).

BSV Pfaffenhausen

Mit gleich fünf Schützen stellte der BSV Pfaffenhausen das größte schwäbische Kontingent der rund 550 Bogenschützen aus ganz Deutschland, darunter die ehemalige deutsche Schülermeisterin Talida Chrubasik. Sie startete in der weiblichen Jugendklasse und konnte bei ihrer mittlerweile vierten Teilnahme an der „Deutschen“ nicht ganz an ihre Vorjahresleistung anknüpfen. Mit 537 Ringen wurde sie Zehnte. Ihre Vereinskameradin Katharina Raab aus Wertach, die im vergangenen Jahr ebenfalls die Silbermedaille erkämpfte, konnte nicht ganz ihr Trainings-Niveau abrufen und wurde mit 530 Ringen in der Klasse Juniorinnen Recurve ebenfalls Zehnte.

Ihre Mutter Maria Raab erreichte in der Altersklasse Damen 494 Ringe und kam damit auf Rang 26. Domenic Kiehl aus Pfaffenhausen konnte sich erstmalig mit dem Compoundbogen für die deutsche Meisterschaft qualifizieren, da erst ab der Jugendklasse ein Start bei der Deutschen Meisterschaft möglich ist. Hierbei konnte er im ersten Durchgang alle seine meist älteren Mitstreiter mit 288 von 300 möglichen Ringen noch hinter sich lassen und lag auf Goldkurs. Im zweiten Durchgang aber konnte er dieses hohe Niveau nicht halten und wurde am Ende mit 570 Ringen und persönlicher Bestleistung Vierter – mit zwei Ringen Abstand zum Bronzeplatz.

Ebenfalls zum ersten Mal auf einer Deutschen Meisterschaft startete Maria Schröther aus Pfaffenhausen bei den Schülern A weiblich mit dem Recurvebogen. Sie erwischte dabei einen perfekten Wettkampftag und steigerte ihre Leistung gegenüber der bayerischen Meisterschaft um 21 auf 568 Ringe. Das bedeutete am Ende die Bronzemedaille.

Auch in der Liga lief es in diesem Jahr für die Pfaffenhauser bestens. In der Compound-Bayernliga Süd, immerhin der höchsten Liga, belegte die Mannschaft um den BSV-Vorsitzenden Bernd Kiehl den dritten Platz.

Die erste Recurve-Mannschaft war im vergangenen Jahr erst in die Oberliga Südwest aufgestiegen und schaffte durch eine hervorragende Leistung als Meister den Durchmarsch in die Bayernliga Süd.

Auch die neu gebildete zweite Recurve-Mannschaft feierte den Aufstieg. Sie setzte sich in der Bezirksliga gegen ihre Konkurrenten durch. Am Ende waren sie mit 14:6 Punkten gleichauf mit den Schützen aus Deiningen und Mertingen. Durch die höhere Anzahl an geschossenen Ringen an den beiden Wettkampftagen steigen die Pfaffenhauser somit in die Oberliga Südwest auf.