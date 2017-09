2017-09-11 10:28:00.0

Fußball Plötzlich mittendrin

Vor dem Spiel beim FSV Kirchdorf fehlten dem TSV Ettringen bereits drei wichtige Spieler. Nun sind es mehr. Einen musste TSV-Trainer Pokern gar persönlich ersetzen. Von Axel Schmidt

„Kopf hoch, Männer! Mundwinkel nach oben“, munterte Roland Pokern seine Mannschaft nach dem 1:1-Unentschieden beim FSV Kirchdorf auf. „Wir haben aus unserer Situation das Beste gemacht und nicht verloren“, sagte er im Kreise der Ettringer, die ausgelaugt auf dem Kirchdorfer Rasen saßen oder lagen.

Besagte Situation, wie es Pokern nannte, war vor allem eine personelle. Hatte der TSV-Trainer schon vor der Partie mit Torhüter Hannes de Paly und den Offensivkräften Patrick Gödrich und Joshua Brunnenmeier auf ein wichtiges Trio verzichten müssen, so hat sich diese Personalsituation nun noch einmal verschärft. Frank Maurer musste kurz vor der Halbzeit nach einem Tritt auf den Knöchel verletzt raus. In der Halbzeitpause signalisierte Torhüter Manuel Schneider, dass sein Handgelenk geschwollen sei. Für ihn stellte sich Pokern in der zweiten Halbzeit ins Tor. Die Devise für die arg gebeutelten Ettringer lautete dann: Ball und Gegner möglichst weit weg halten „von dem alten Mann im Tor“, wie Pokern sagte. Das hat seine Elf auch ordentlich hingekriegt, Pokern blieb ohne Gegentor. Das nämlich ist in der ersten Halbzeit gefallen. Nach acht Minuten misslang Ettringens Tobias Haugg die Spieleröffnung als letzter Mann komplett – und der Ball landete bei Kirchdorfs Oliver Jungnickel. Der nutzte seine Schnelligkeit und traf zum 1:0 für den FSV. Das aber war es dann für längere Zeit mit Kirchdorfer Tormöglichkeiten. „Wir haben es versäumt, weitere Torchancen herauszuspielen“, kritisierte FSV-Trainer Helmut Titz, der nach der Partie auch von zwei verlorenen Punkten sprach.

Denn die Ettringer, die spielerisch die bessere Anlage zeigte, glichen nur wenige Minuten später aus. Bei einer Freistoßflanke stand plötzlich Philipp Haas alleine im Strafraum und konnte aus kurzer Distanz einnetzen. Danach versuchte Ettringen gefällig nach vorne zu spielen – manchmal zum Unmut ihres Trainers. „Die Devise war: tief stehen. Das hat mir in der ersten Halbzeit aber nicht so gut gefallen“, sagte Pokern.

Kurz vor dem Seitenwechsel wurde die bis dahin faire Partie dann hektisch. Binnen weniger Augenblicke wälzten sich drei Ettringer Spieler und mussten behandelt werden, für Frank Maurer ging es danach nicht mehr weiter. Allerdings sah Schiedsrichter Raphael Fickler in dieser Szene kein Foul und ließ weiterspielen, was auf der Ettringer Bank niemand nachvollziehen konnte. Nach der Halbzeitpause tat sich nicht mehr viel, Torchancen blieben Mangelware. Die beste hatte noch Kirchdorfs Roland Jungnickel auf dem Fuß, doch beim Versuch, den Ball im Strafraum direkt vor dem Tor direkt zu nehmen, traf er den Ball nicht. „Es war schon etwas enttäuschend. Die spielerischen Mittel haben gefehlt. Insgesamt geht das Unentschieden in Ordnung“, sagte Helmut Titz. „In diesem Zustand werden wir die Ettringer wohl nicht mehr so schnell erleben.“ Und so bewahrheitete sich auch das, was sein Gegenüber Roland Pokern seiner Mannschaft unmittelbar gesagt hat: „Wir können mit dem Punkt mehr leben, als Kirchdorf. Die werden sich über das Spiel mehr ärgern.“

So haben sie gespielt:

FSV Kirchdorf Maier, Fischer, Högg, A. Wolfegg, Vogler, Hienle, R. Jungnickel, Miller, Nett, M. Wolfegg, O. Jungnickel (Lutzenberger, Fleschutz)

TSV Ettringen Schneider, Domble, Kolke, Haugg, Haas, Weh, A. Maurer, Zaha, Schlichting, F. Maurer, Lang (Jenisch, Sobich, Pokern)

Tore 1:0 Oliver Jungnickel (9.), 1:1 Philipp Haas (18.)

Zuschauer 80

Schiedsrichter Raphael Fickler