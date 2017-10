2017-10-30 08:53:00.0

Fußball Rödl macht den Unterschied

Lange Zeit hält der SV Breitenbrunn im Derby gegen den FC Loppenhausen mit. Dann aber entwischt FCL-Torjäger Oliver Rödl – und wird im Strafraum umgerissen. Von Marius Scheitle

In der 75. Spielminute erlöste Torjäger Oliver Rödl den FC Loppenhausen im Derby in Breitenbrunn. In einem zähen Spiel holte Rödl eine Viertelstunde vor Schluss einen Strafstoß für seine Mannschaft heraus und verwandelte diesen sicher zum 0:1. Zuvor war Loppenhausen zwar die spielerisch überlegene Mannschaft, gegen kämpferische Breitenbrunner tat sich der Tabellenzweite aber lange Zeit schwer.

„Breitenbrunn stand wie erwartet sehr tief, deswegen mussten wir sehr gut sein. Das waren wir aber lange nicht“, zeigte sich Gästetrainer Besim Miroci nach dem Spiel selbstkritisch. In den ersten 45 Minuten sahen die rund 120 Zuschauer ein umkämpftes Derby mit wenigen Höhepunkten. Loppenhausen war zwar um einen geordneten Spielaufbau bemüht, gefährlich wurde es aber nur selten. Immer wieder versuchte es die Miroci-Elf über die linke Seite, die tief stehenden Gastgeber hielten aber gut dagegen und störten immer wieder durch viele kleine Fouls den Spielfluss. Wenn sich die favorisierten Gäste mal offensiv durchsetzen konnten, war Torwart Matthias Rogg auf dem Posten – wie in der 43. Minute, als er im Eins gegen Eins den Schuss von Matthias Lachenmayer parierte. Weitere nennenswerte Szenen gab es bis dahin nicht.

Breitenbrunns Trainer Herbert Sauter zeigte sich deswegen zufrieden mit der ersten Halbzeit: „Ich finde sogar, dass man bis zur 75. Minute keinen Unterschied gesehen hat.“ Im zweiten Durchgang wurde das Spiel ansehnlicher, weil Loppenhausen den Druck erhöhte und Trainer Besim Miroci sich kurzerhand selber einwechselte. Der Spielertrainer leitete in der Folge quasi jeden Angriff ein. „Wir haben in der Halbzeit gesagt, dass wir geduldig bleiben müssen“, sagte Miroci nach dem Spiel. Fast im Minutentakt spielte sich der Tabellenzweite nun Torchancen heraus. Die beste vergab Armin Moser nach einer knappen Stunde – freistehend elf Meter vor dem Tor setzte er den Ball an den Querbalken. Die Spielweise der Gäste war nun aber auch riskanter – so hatte Loppenhausen Glück, dass Breitenbrunn zwei aussichtsreiche Konterchancen nicht richtig zu Ende spielte.

„Bei den beiden Kontern hätten wir in Führung gehen können“, ärgerte sich Herbert Sauter nach dem Spiel. Stattdessen klingelte es auf der anderen Seite. Nach einem Fehler im Aufbauspiel lief Torjäger Oliver Rödl mit dem Ball auf das Tor zu und wurde von hinten umgerissen, Schiedsrichter Dennis Küttner zeigte auf den Punkt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Rödl eiskalt zum erlösenden 0:1 (75.). „Das war eine Energieleistung von Olli“, lobte Miroci.

In der Schlussphase versuchte Breitenbrunn zwar viel, war in der Offensive aber schlichtweg zu harmlos. Einen von vielen Kontern nutzte in der 87. Minute dann wieder Oliver Rödl zum 0:2. So ging Loppenhausen verdientermaßen als Sieger vom Platz – weil Oliver Rödl den Unterschied machte.

SV Breitenbrunn M. Rogg, Horber, Landsperger, Wörle (67. Dilba), M. Egger, Fiener, Königsberger (78. S. Egger), Salger (55. R. Rogg), Satzger, Huber, Merkl

FC Loppenhausen Deisenhofer, N. Fischer, Drexler, M. Fischer, Streitel, Nusser (77. Simon), Moser, Herold, Lachenmayer, Schiegg (46. Miroci), Rödl

Tore 0:1 Oliver Rödl (75.), 0:2 Oliver Rödl (87.) Zuschauer 120Schiedsrichter Dennis Küttner