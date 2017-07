2017-07-13 06:07:00.0

Schießen Scheibe und Stern im Visier

Die Armbrustschützen des Fähnlein Rechberg richten die bayerische Meisterschaft aus - und nutzen den Heimvorteil für einige Titel. Von Axel Schmidt

Einmal mehr waren das Fähnlein Rechberg aus Mindelheim Gastgeber für die bayerischen Armbrustschützen. Zum 33. Mal wurde die BASV-Meisterschaft ausgetragen, rund 100 Armbrustschützen aus ganz Bayern kamen ins Eichet, um hier in zwei Disziplinen um den bayerischen Titel zu kämpfen.

Zum einen wurde auf die Scheibe aus 30 Metern Entfernung geschossen, zum anderen auf den Stern a, Vogelbaum. Tags darauf wurde zudem der Wilhelm-Ruf-Wanderpokal ausgeschossen. Die Mindelheimer Teilnehmer bewiesen ihre Klasse bei den BASV-Meisterschaften und sicherten sich vier Einzelmeisterschaften sowie sechs Podestplätze.

So gewann Michael Haid sen. in der Seniorenklasse den Titel auf der 30-Meter-Scheibe mit 102 Ringen. Das war der Grundstein für den Kombinationstitel. Der ging ebenfalls an Michael Haid sen., der mit dem vierten Platz aus dem Sternschießen auf 147 Punkte gekommen war. Bei den Junioren sicherte sich Peter Schedel mit zwei Plattl den Titel beim Sternschießen. Dieser reichte jedoch nicht für den Sieg in der Kombination. Auf der Scheibe musste er sich nämlich mit Rang sechs (75 Ringe) zufriedengeben. Trotzdem ging der Titel in der Kombinationswertung nach Mindelheim: Schedels Vereinskollege Jürgen Trommer triumphierte letztlich dank zweier ausgeglichener Ergebnisse auf die Scheibe (3. Platz/100 Ringe) und den Stern (3. Platz/1 Plattl).

Mit der Mannschaft kamen die Rechberg-Schützen beim Sternschießen auf Rang drei (18 Plattl). In der Kombination reichte es für den vierten Rang (652 Punkte).

Der Wilhelm-Ruf-Wanderpokal 2017 ging an den ASG Wernberg-Köblitz mit 17 Plattl. Nach Gleichstand mit dem Sieger musste sich das Team der Armbrustschützengilde Fähnlein Rechberg mit den Schützen Hermann Hämmerle jun., Robert Lochbrunner, Günter Lukas, Helmut Trommer und Jürgen Greisel ganz knapp auf Platz zwei geschlagen geben.

Die „Mindelheimer“ Ergebnisse bei der BASV-Meisterschaft:

Scheibe Junioren 3. Jürgen Trommer (100 Ringe), 4. Dominik Brandenburg (96), 6. Peter Schedel (75) Schützenklasse 12. Michael Haid jun. (111), 19. Franz Schormeier (106) Senioren 1. Michael Haid sen. (102), 5. Hermann Hämmerle sen. (68)

SternEinzel Junioren 1. Peter Schedel (2 Plattl), 3. Jürgen Trommer (1), 4. Dominik Brandenburg (1) Schützenklasse 6. Johann Aschenbrenner (5), 8. Helmut Trommer (5), 9. Robert Lochbrunner (4) Altersklasse 5. Günter Lukas (5), 8. Hermann Hämmerle jun. (4), 11. Jürgen Greisel (4) Senioren 2. Hermann Hämmerle sen. (3), 4. Michael Haid sen. (3)

Kombination Einzel Junioren 1. Jürgen Trommer (115 Punkte), 2. Dominik Brandenburg (111), 4. Peter Schedel (105) Schützenklasse 7. Johann Aschenbrenner (175), 8. Helmut Trommer (171), 14. Robert Lochbrunner (158) Altersklasse 3. Günter Lukas (172), 4. Hermann Hämmerle jun. (169), 10. Jürgen Greisel (157) Senioren 1. Michael Haid sen. (147), 5. Hermann Hämmerle sen. (113)

Mannschaft Stern 3. Fähnlein Rechberg (Helmut Trommer, Johann Aschenbrenner, Hermann Hämmerle jun., Robert Lochbrunner) 18 Plattl Kombination 4. Fähnlein Rechberg (Günter Lukas, Helmut Trommer, Robert Lochbrunner, Franz Schormeier) 652 Punkte.