2017-08-26 10:32:00.0

Fußball Schnappt sich Mindelheim wieder drei Punkte?

Gegen den SVO Germaringen trifft der Kreisligist heute auf einen alten Bekannten. Von Axel Schmidt

Drei Punkte hatten dem SVO Germaringen in der vergangenen Spielzeit zum Kreisligatitel gefehlt. Nicht wenige sagen, diese drei Punkte hätte die Elf von Marcus Eder Ende April in Mindelheim verspielt. Ausgerechnet bei Eders Ex-Klub also. Mit 2:0 gewann damals der TSV Mindelheim und bestätigte damit seine Achterbahnfahrt zum Saisonende. Am Samstag nun treffen sich die beiden Mannschaften erneut in Mindelheim. Um 15.30 Uhr heißt es dann Vierter (Mindelheim) gegen Sechster (Germaringen).

„Germaringen wird sicher mit etwas Wut im Bauch kommen. Wir wissen jedenfalls, was auf uns zukommt“, sagt Mindelheims Trainer Marco Henneberg. Er ist mit dem Saisonstart seiner Elf einigermaßen zufrieden, stört sich aber an einer Sache: „Es ärgert mich immer, wenn wir es verpassen, den nächsten Schritt zu machen. Etwa, wie leichtfertig wir das Spiel gegen den TSV Ottobeuren (0:2, Anm. d. Red.) hergeschenkt haben.“

ANZEIGE

Gegen Germaringen kann Henneberg auf alle Spieler zurückgreifen. So auch auf Neuzugang Robin Widmann, der bisher erst eine Halbzeit zum Zug kam und seine Verletzung auskuriert hat.

Die Partie zwischen dem FSV Amberg und dem TSV Legau wurde auf den 30. August verlegt.

Kreisklasse Allgäu 2 Kann der TSV Zaisertshofen seinen guten Saisonstart weiter ausbauen? Die Mannschaft von Trainer Michael Scherer hat als einzige ihre beiden Auftaktspiele gewonnen und grüßt von der Tabellenspitze. Nun geht es am Sonntag nach Türkheim. Ein echter Härtetest, haben die Türkheimer (5.) doch unter der Woche im Nachholspiel den TSV Kirchheim mit 4:0 vom Platz gefegt. In Oberrieden kommt es am Sonntag zum Derby zwischen dem SVO und Kreisliga-Absteiger SV Schöneberg.

A-Klasse Allgäu 2 Auch der SV Tussenhausen hat als Aufsteiger einen Traumstart hingelegt und steht mit sechs Punkten an der Tabellenspitze. Am Sonntag ist mit Türkiyemspor Mindelheim eine ambitionierte Mannschaft zu Gast, die allerdings ihr Auftaktspiel beim FC 98 Auerbach/Stetten verloren hatte – ebenfalls einem Aufsteiger.

Oben dabei ist auch der FC Loppenhausen. Der Aufsteiger sammelte bislang vier Punkte und könnte im Heimspiel gegen den TSV Ettringen (9.) im besten Fall die Tabellenspitze übernehmen.