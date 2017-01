2017-01-27 05:07:00.0

Schützenkönige Schützenmeister holt sich die Kette

In Kirchdorf holt sich Wolfgang Eberle die Königswürde - mit der Luftpistole. Von Axel Schmidt

Beim Königsschießen in Kirchdorf konnte sich Wolfgang Eberle in der Schützenklasse und Nico Mayer in der Jugendklasse die Königswürde sichern. Doch ehe die beiden Könige ihre Talerketten bekamen, ehrte der Verein noch drei Mitglieder für ihr langjähriges Engagement bei der Fahnenabordnung: Horst Freidl, der schon seit 44 Jahren bei der Fahnenabordnung aktiv ist, wurde ebenso wie Siegfried Vögele mit dem Fahnenehrzeichen in Gold ausgezeichnet, der zweite Schützenmeister Wolfgang Miller bekam das Fahnenehrzeichen in Silber.

Dann schlug die Stunde der Könige: In der Schützenklasse sicherte sich der erste Schützenmeister Wolfgang Eberle die Königswürde – mit der Luftpistole und einem 11,7-Teiler. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Franz Mayer (13,0) und Christian Mößmer (18,3). In der Jugendklasse entschied Nico Mayer das Königsschießen für sich. Er erzielte einen 48,4-Teiler. Zweiter wurde Simon Mößmer (60,8) vor Fabian Mayer (70,6).