2017-10-10 06:05:00.0

Handball Schwarzes Wochenende für TSV Mindelheim

Für die Mannschaften des TSV Mindelheim gibt es auswärts nichts zu holen. Während die Männer in Herrsching Lehrgeld zahlen, kassieren die Frauen gleich zwei Niederlagen. Von Axel Schmidt, Stefanie Lewe

Auswärts klappt es derzeit noch nicht so richtig bei den Handballern des TSV Mindelheim. In Weßling setzte es eine deutliche Niederlage. Auch die Siegesserie der Frauen ist gerissen.

Männer, Bezirksliga „Heute mussten wir wirklich Lehrgeld bezahlen“, sagte TSV-Trainerin Stefanie Lewe nach dem Spiel in Weßling. Ohne den erfahrenen Rückraumspieler Max Moser war für die Mindelheimer Handballer dort nichts zu holen. Von Beginn an taten sich die Gäste schwer mit der robusten Gangart der Weßlinger und konnten das Spiel nur rund zehn Minuten lang offen gestalten. Dann zog der SC Weßling durch schnell vorgetragene Gegenstöße binnen Minuten auf 9:5 davon. Über den gesamten Spielverlauf waren die schnellen Außen von den Mindel-heimer Abwehrspielern nicht in den Griff zu kriegen. Es war auch insgesamt kein gelungener Auftritt der Frundsbergstädter. Wenn sie es schafften, eine Lücke in der Weßlinger Abwehr zu finden, entschärfte zu oft der starke Weßlinger Torhüter die Bälle. Beim Stand von 20:11 ertönte der Halbzeitpfiff.

Obwohl sich die Mindelheimer in der Kabine vorgenommen hatten, in der zweiten Hälfte noch einmal gegen die drohende Niederlage anzukämpfen, erwischten sie einen schlechten Start. Einzig die beiden Torhüter Simon Jousma und Manuel Hoffmann trugen anfangs dazu bei, dass sich das Spiel nicht in einem Debakel endete. Am Ende mussten sich die Mindelheimer mit 28:35 geschlagen geben. „Weßling war uns in allen Belangen überlegen. Gegen deren Schnelligkeit, Kraft und Cleverness haben wir keine Mittel gefunden“, sagte Lewe. „Allerdings darf man auch nicht vergessen, dass das Durchschnittsalter unserer Feldspieler gerade einmal 20 Jahre betragen hat. Da können und dürfen Fehler passieren. Wir müssen nur die richtigen Lehren daraus ziehen.“

Frauen, Bezirksoberliga Gleich zwei Auswärtsspiele hatten die Mindelheimer Frauen zu absolvieren. Am Freitagabend in Herrsching riss zunächst die Siegesserie, am Sonntag folgte die zweite Niederlage.

Beim Landesligaabsteiger in Herrsching hatten die Spielerinnen von Trainer Stefan Weber ihr wohl schwerstes Spiel dieser Saison zu absolvieren. Zu Beginn der Partie wurde auf beiden Seiten zunächst der gegnerische Kader abgetastet. Die zwischenzeitliche 2:1-Führung durch Kreisläuferin Christina Möhrle sollte jedoch der einzige Vorsprung der Mindelheimerinnen für die gesamte Spieldauer bleiben. Mitte der ersten Halbzeit verletzte sich Bernadette Moser beim Wurf aufs Tor schwer am Handgelenk und musste ausgewechselt werden. Im Angriff taten sich die Gäste schwer, Druck auszuüben und Tempo in ihr Spiel zu bringen. Ballverluste wurden sofort von Gegenstoßtoren der Herrschinger bestraft. Mit einem 9:15-Rückstand ging es in die Kabine. In Durchgang zwei liefen die Mindelheimerinnen weiter einem Rückstand hinterher. Ivona Radic zwischen den Pfosten leistete eine gute Arbeit, wurde aber zu oft von ihren Vorderleuten im Stich gelassen. Nach Ablauf der 60 Minuten musste sich der TSV Mindelheim einer schnellen Herrschinger Mannschaft deutlich mit 16:34 geschlagen geben und den ersten Tabellenplatz räumen.

Der Abstand zur Spitze könnte sich noch weiter vergrößern, denn am Sonntag kassierten die Mindel-heimerinnen bei der HSG Würm-Mitte II ihre zweite Niederlage an diesem Wochenende. Mit 14:22 hatte die Mannschaft von Trainer Stefan Weber letztlich das Nachsehen, dabei ließ sich das Spiel eigentlich gut an. Doch ähnlich, wie im Spiel in Herrsching, sollte das 1:0 von Daniela Miller die einzige Führung in diesem Spiel bleiben. Zur Pause stand es 8:8, nachdem die Gäste einen Vier-Tore-Rückstand aufholen konnten. Bis eine Viertelstunde vor Schluss war die Partie einigermaßen ausgeglichen. Die Mindelheimerinnen lagen mal mit zwei, mal mit drei Toren zurück. Doch just in der Phase, als die Gäste eine Viertelstunde vor Schluss auf 12:14 verkürzten, zogen die Gastgeberinnen davon: Während die HSG Würm-Mitte II bis zum Abpfiff acht weitere Treffer erzielten, kamen die Mindelheimerinnen nur noch zwei Mal erfolgreich zum Abschluss. Beste Werferin im TSV-Dress war Sonja Schimkat mit fünf Toren.