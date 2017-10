2017-10-17 12:04:00.0

Handball Schwere Verletzung überschattet Erfolg

Mindelheims Christoph Schories liegt im Krankenhaus, während die Kollegen siegen. Von Stefanie Lewe

Überschattet von der schweren Verletzung von Christoph Schories gelang dem TSV Mindelheim in der Bezirksliga ein hoher Sieg gegen den TSV Alling.

Furios starteten die Mindelheimer in eigener Halle in die Partie. Durch gut gesetzte Sperren am Kreis konnte der stark spielende Simon Twachtmann entweder selber einnetzen oder seine Mitspieler in Szene setzen. Auch die Mindelheimer Defensive überzeugte in den Anfangsminuten. Wie so oft in dieser Saison kam aber nach zehn Minuten der Einbruch und die Gäste konnten nicht nur ausgleichen, sondern sich auch einen Zwei-Tore-Vorsprung erspielen. Und es kam noch dicker für die Mindelheimer: In der 22. Spielminute knallt Christoph Schories nach einer unüberlegten Abwehraktion unglücklich mit dem Kopf auf den Boden. Er wurde so stark verletzt, dass er zur weiteren Überwachung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Verletzung und die daraus resultierende 20-minütige Pause setzte den Spielern beider Mannschaften zu.

Als es weiterging, wollten die Mindelheimer nun unbedingt für ihren Teamkollegen gewinnen. Der Rückstand wurde innerhalb von Minuten in eine klare Führung verwandelt. Mit fünf Toren Vorsprung ging es dann in die Halbzeit (18:13).

In der zweiten Halbzeit ließen die Mindelheimer keinen Zweifel mehr an ihrem Siegeswillen. Michael Thoma und Max Moser spielten eine starke Rückraumachse und Thomas Sailer setzte seine Mitspieler gekonnt in Szene. Damit konnte der Vorsprung Tor um Tor ausgebaut werden. In den letzten zehn Minuten gelang den Gästen aus Alling kein Treffer mehr und dem TSV Mindelheim gelang ein klarer 36:23-Heimsieg.

„Das war eine wahnsinnig tolle kämpferische Leistung der Jungs“, sagte Trainer Philip Lewe nach dem Spiel. „Jetzt hoffen wir natürlich alle, dass Christoph schnell wieder fit und gesund wird.“