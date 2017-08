2017-08-10 15:00:00.0

Gehen Breitenbrunn So anstrengend kann Gehen sein

Zu Beginn dieses Selbstversuches hatte unser Reporter Angst um seine Hüfte – in Wahrheit schmerzt der Sport aber an anderen Stellen. Von Marius Scheitle

Während es 80 Millionen Fußballtrainer gibt, kennen sich die meisten Deutschen in bestimmten Sportarten kaum aus. Aus diesem Grund schauen wir uns in unserer neuen Serie „Neuland“ nicht ganz alltägliche Sportarten an – und zwar hautnah.

„Joggen“ beziehungsweise „Laufen“ gehen ist ja mittlerweile fast schon zum Volksport geworden. Eine Runde durch Wald und Wiesen laufen – für viele Menschen alltäglich. Verwandt damit ist jedoch ein Sport, der wenig bekannt und in der Region kaum ausgeübt wird: Gehen – für mich die Randsportart schlechthin. Zwar habe ich es das ein oder andere Mal während Olympia im Fernsehen angeschaut. Dass es allerdings wirklich Menschen gibt, für die das Gehen einen großen Reiz darstellt, konnte ich mir bisher nicht vorstellen. Noch verblüffter war ich, dass es sogar einen richtigen Geher-Verein in der Region gibt – und das bereits seit 1982. In Breitenbrunn hat sich um Felix Maier ein kleiner Kreis von sieben bis acht Gehern entwickelt, der regelmäßig dem etwas seltsam anmutenden Sport nachgeht.

ANZEIGE

Gehen ist seit 1932 olympisch

„Ich habe früher bei den sogenannten Volksläufen mitgemacht und dort relativ schnell bemerkt, dass ich im Gehen besser bin, als im Laufen – also habe ich mich darauf konzentriert“, sagt der 75-jährige Maier. Durch ihn wurde die ganze Familie Maier die „Geherfamilie“ schlechthin im Unterallgäu, denn seine Tochter Andrea und sein Sohn Joachim sind ebenfalls leidenschaftliche Geher. Im Zuge unserer Sommerserie will ich also dem Sport, der übrigens schon seit 1932 olympisch ist, testen. Besonders Angst habe ich zu Beginn um meine Hüfte, denn die markanten Hüftbewegungen sind so ziemlich das einzige, was mir beim Gehen in den Sinn kommt. Doch Felix Maier beruhigt mich gleich am Anfang: „Das ist kein Problem, es wird eher in den Waden und im Schienbein schmerzen.“ Er sollte Recht behalten.

Doch zuerst einmal zeigen mir Felix und Joachim Maier erste Bilder und Videos, wie der Sport denn funktioniert. Wichtig ist, den vorderen Fuß immer ausgestreckt auf dem Boden aufzusetzen und immer einen Fuß auf dem Boden zu haben. Nach der kurzen Einführung geht es dann zum Aufwärmen. Zu meiner Überraschung joggen Geher zum Aufwärmen, für mich machte das bisher eher andersherum Sinn. Nach kurzen Dehnübungen geht es los und durch ein paar Feinabstimmungen habe ich die Technik relativ schnell einigermaßen verstanden.

Möglichst auf einem Strich solle ich laufen, sagen mir die beiden Maiers’. Außerdem solle ich mir vorstellen, dass ich mit beiden Händen eine Schnur nach hinten ziehe. Dadurch falle der Armeinsatz leichter. Dieser Armeinsatz ist tatsächlich das, was ich am meisten vernachlässige. Das vordere Bein gerade aufzusetzen und immer ein Bein auf dem Boden zu halten, geht dagegen relativ gut. Die markanten Hüftbewegungen entstehen eigentlich automatisch – und sind nicht so unangenehm, wie ich sie mir vorgestellt hatte.

Vor allem die Waden werden beim Gehen beansprucht

Doch bereits nach einer Viertelstunde spüre ich so langsam, dass meine Waden immer mehr ziehen. Dieses unangenehme Gefühl wird zu meinem Leiden immer stärker – so bin ich froh, dass wir nach einer halben Stunde wieder aufhören. Die letzten Meter sollen mir Joachim und Felix Maier noch einmal zeigen, wie schnell sie denn wirklich Gehen können. Joachim Maier zieht sofort mit einem Tempo an mir vorbei, das mich eher an Joggen erinnert. Er wartet bereits an der Ziellinie, bis der 75(!)-jährige Felix Maier und ich ankommen. Auf der Zielgeraden zieht auch Felix Maier an mir vorbei – so kann ein fitter 75-Jähriger also einen 21-Jährigen beim Gehen schlagen. Auch danach spüre ich noch meine Waden – immerhin ist der Muskelkater am nächsten Tag aber wieder vorbei. Dass Gehen so viel mehr auf die Waden geht als Fußball, hatte ich so wirklich nicht erwartet.

Trotzdem hat mir der Nachmittag interessante Eindrücke über einen Sport, der doch sehr viel anders als alle anderen Sportarten ist, verschafft. Die Leidenschaft der Familie Maier für diesen Sport hat mich auf jeden Fall beeindruckt – auch wenn ich diese Leidenschaft wahrscheinlich nie für das Gehen empfinden könnte.