2017-01-26 08:04:00.0

BVSG Mindelheim Spagat zwischen Inklusion und Leistungssport

Sie gewinnen Titel im Pétanque und bieten eine Sportgruppe für Kinder an. Doch die BVSG Mindelheim hadert mit hohen Hürden in Sachen Bürokratie. Von Willi Unfried

Mit dem Aufbau einer Kindergruppe sei es der Behinderten-, Versehrtensport-, Jugend und Reha-Gruppe (BVSG) im TSV Mindelheim gelungen, das Angebot zu erweitern, meinte Abteilungsleiter Hans Fischer bei der Jahresversammlung. Auch in Sachen Leistungssport könne man sich freuen, die Pétanque-Abteilung kehrte mit mehreren bayerischen Meistertiteln von den Wettkämpfen aus Ingolstadt zurück.

Zu Beginn seines Rückblickes stellte Fischer einige personelle Veränderungen vor. Nachdem die langjährige Übungsleiterin Sabine Leutelt weggezogen ist, musste eine Nachfolgerin gefunden werden. Mit Dagmar Hildisch wurde eine fundierte Übungsleiterin gefunden. Mehr Arbeit als erwartet habe der Aufbau einer Kindergruppe bereitet. Fischer beklagte den immer mehr ausufernden Bürokratismus. Er sei froh, dass man mit dem Gesundheitszentrum ProPhysio einen kompetenten Ansprechpartner gefunden habe. „Die Kindergruppe ist nicht nur von der Organisation, sondern auch von der finanziellen Seite eine Herausforderung“, sagte Fischer. Während einerseits die bürokratischen Hürden immer höher würden, ziehe sich der Verband und auch der Staat immer weiter aus der Förderung zurück. Dennoch stehe die BVSG zu dieser sozialpolitischen Herausforderung.

„Inklusion ist mehr als ein Wort“, so Fischer. „Es geht darum, behinderte und nicht behinderte Kinder beim Sport zusammen zu bringen. Ohne Sponsoren und Gönner können wir den hohen Aufwand nicht finanzieren“, sagte Fischer und dankte in diesem Zuge allen Spender, die die BVSG unterstützen. Dass sich deren Engagement lohnt, zeigt die Struktur der BVSG. Denn dort sind mittlerweile alle Altersklassen versammelt.

Während in der Kinder- und Jugendgruppe der Nachwuchs versammelt ist, sei das Pétanque ein Angebot an die späteren Semester. Und die hätten sich in den letzten Jahren sportlich gut entwickelt, wie ein Blick in die Ergebnisliste verrät. Das fast tägliche Training im Sommer zahle sich aus. So waren im vergangenen Jahr mehrere Teams bei Dreier- und Zweier-Meisterschaften erfolgreich:

Dreier Ernst Schlegel, Dieter Kolb und Gerhard Wanninger wurden bayerischer Meister vor der zweiten Mannschaft der BVSG um Waldemar Pfeifer, Renate Schlegel und Ingried Breyer.

Zweier Beinahe wiederholten die Mindelheimer diesen Doppelerfolg auch bei den Zweier-Meisterschaften. Am Ende klappte das zwar nicht ganz, dennoch standen zwei Mindelheimer Teams auf dem Siegertreppchen. Der erste Platz und damit die bayerische Meisterschaft ging an Waldemar Pfeifer und Ingried Breyer. Den dritten Platz belegten Alois Müllner und Gerhard Wanninger.