2016-10-28 21:40:00.0

Handball TSV geht drei Mal leer aus

Alle drei Mindelheimer Teams verlieren

Ein „gebrauchtes Wochenende“ für die Handballer des TSV Mindelheim: Alle drei Teams mussten Niederlagen einstecken.

A-Junioren Das Heimspiel der männlichen A-Jugend gegen den TSV Weilheim endet in einem 24:35-Desaster. Nach dem Abpfiff gab es bei den Trainern und den Spielern der Frundsbergstädter ratlose Gesichter. So ganz erklären konnte sich diese Klatsche niemand. Dabei gelang den Schwarz-Gelben ein guter Einstand in die Partie. Schnell konnte man sich mit zwei Toren absetzen und schien das Heft an diesem Spieltag komplett selber in der Hand zu haben. Doch beim Stand von 6:6 kam die unerklärliche Wende. Der heimische TSV verlor den Faden und fand ab diesem Zeitpunkt nicht mehr ins Spiel zurück. Die Gäste aus Weilheim konnten mit einfachen Mitteln zum Torerfolg kommen und die Frundsbergstädter wussten an diesem Tag nichts entgegenzusetzen.

Männer Es wurde das wie erwartet schwere Auswärtsspiel: Gegen die HSG Dietmannsried-Altusried setzte es für die Bezirksoberliga-Herren des TSV Mindelheim am Samstagabend eine 26:40-Auswärtsniederlage. Wer glaubte, die TSV-Spieler würden nach der Partie mit hängenden Köpfen die Halle verlassen, sah sich jedoch getäuscht. „Dietmannsried gehört eigentlich nicht in diese Liga. Bis auf die verschlafene Anfangsphase boten wir eine anständige Partie, zeigten Moral und gaben uns nie auf. Das verdient Respekt“, nahm Trainer Markus Gaum seine Spieler in Schutz. Ein Blick auf die Tabelle unterstreicht diese Aussage.

Der letztjährige Landesliga-Absteiger ist nach dem fünften Spieltag mit 10:0 Punkten und einem Torverhältnis von 191:117 das Maß aller Dinge in der laufenden Saison. Mindelheim kämpfte tapfer gegen ein drohendes Debakel. Vor allem durch den Einsatz von zwei Kreisläufern erhoffte sich Trainer Markus Gaum mehr Möglichkeiten für seine Rückraumschützen. Johannes Heimpel mit zehn und Ivan Radic mit fünf Treffern zeigten sich dabei besonders treffsicher.

Bis zum 26:40-Endstand scheute der TSV keinen Zweikampf und zog sich damit im Rahmen seiner Möglichkeiten durchaus achtbar aus der Affäre.

Frauen Gegen den favorisierten HCD Gröbenzell 2 stand es nach 60 Minuten 21:25. Zu Beginn schienen beide Mannschaften sehr nervös, was ein schnelles und torreiches Spiel zur Folge hatte. Dank der herausragenden Leistung der Torhüterin Arlene Frehner, die mehrere gute Torchancen der Gegnerinnen unterbinden konnte, gingen die beiden Mannschaften mit dem Zwischenstand von 10:8 in die Halbzeitpause.

Leider fanden die heimischen Spielerinnen nach der Pause nicht zurück in den von ihnen davor gezeigten Spielfluss. In Unterzahl unterliefen den Mindelheimerinnen zu viele technische Fehler, die zu schnellen und leichten Gegenstoßtreffen führten. Somit liefen die Gastgeberinnen bis zum Ende einer Drei-Tore-Differenz nach. In der 58. Minute keimte bei 21:23-Zwischenstand noch einmal Hoffnung auf, jedoch waren die Gegner in der Schlussphase immer einen Schritt schneller.

Trainer Jan Krausko erfreute die Leistungssteigerung zu den letzten beiden Spielen, bemängelte jedoch die leichtsinnig verschenkten Bälle durch technische Fehler. (haba)