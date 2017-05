2017-05-07 14:54:00.0

Leichtathletik TV Türkheim als perfekter Gastgeber

Bayerische Meisterschaften der Langstaffeln auf der neuen Sportanlage Von Marius Scheitle

„Auf die Plätze; Fertig; Los!“ Diesen Ruf hörte man am Samstag in Türkheim oft. Denn auf dem Gelände des Joseph-Bernhardt-Gymnasiums fanden die Bayerischen Meisterschaften der Langstaffeln statt. „Es ist natürlich immer schön, ein so großes Event nach Türkheim zu bekommen“, betont Veranstalterin Iris Zacher. Die Bedingungen auf der neu renovierten Sportanlage seien einfach perfekt. Insgesamt 45 Vereine mit über 340 Teilnehmern in 99 Staffeln waren gekommen, heimische Vereine waren allerdings nicht darunter. Lediglich im 3 x 800 Meter Lauf in der weiblichen Jugend in der Altersklasse U16 gewann mit dem TV Immenstadt ein Allgäuer Verein und rettete somit zumindest ein bisschen die Ehre der Region.

„Wir haben leider seit Jahren Probleme in der Nachwuchsarbeit“, sagt Mitveranstalterin Sandra Zacher-Schweigert. Von den ganz Jungen seien zwar viele im Training, bei den Jugendlichen gäbe es aber nur noch Wenige. „Leichtathletik ist jahrelanger Aufbau, es macht nicht immer Spaß“, erklärt Zacher-Schweigert ein Problem in der Nachwuchsarbeit.

Dabei war Türkheim über viele Jahre in der Leichtathletik das Aushängeschild der Region. Den Weg zurück zu diesem Status soll mit dem vielen vorhandenen jungen Talenten gegangen werden. „Momentan steht für uns die Integrations- und Vereinsarbeit im Vordergrund“, sagt Zacher-Schweigert.

Die wenigen Jugendlichen des TV Türkheim durften sich also nicht mit den Besten in Bayern messen, packten dafür aber fleißig mit an. Die beiden 17-jährigen Jasmin Weiß und Leonie Bartsch bauten beispielsweise für die verschiedenen Staffeln die Startblöcke auf und nach dem Startschuss schnell wieder ab. „Wenn schon mal so ein Event ist, ist es ja klar, dass wir helfen“, sagt Leonie Bartsch, die seit über zehn Jahren im Türkheimer Leichtathletikverein trainiert. Ihre Freundin Jasmin Weiß ist im Vergleich zwar erst seit zwei Jahren dabei, trainiert jedoch ebenfalls dreimal in der Woche. „Leichtathletik ist einfach total unterschiedlich und abwechslungsreich, man kann sich total verausgaben und wir sind eine tolle Gruppe“, finden die beiden. Am häufigsten bauten Leonie Bartsch und Jasmin Weiß übrigens die Startblöcke für den Verein LAC Quelle Fürth auf, der mit 13 Staffeln in den verschiedenen Altersklassen und Strecken nach Türkheim gekommen war.

„Vier Läufer gehen nur beim Langsprint, also bis 400 Meter, an den Start“, erklärt Sandra Zacher-Schweigert die Regeln. Bei der Mittelstrecke, also bei 800 und 1000 Metern, seien es jeweils nur drei Starter. Dass der TV Türkheim zumindest in ein paar Kategorien bald wieder selbst an den Start gehen kann, das hoffen hier alle. Die Veranstaltung mit den besten Athleten Bayerns hat auf jeden Fall Werbung für diesen Sport gemacht. Und so heißt es hoffentlich auch für die Türkheimer Athleten bald wieder: „Auf die Plätze; Fertig; Los!“ – und das nicht nur im Training.

