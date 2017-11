2017-11-05 18:53:20.0

Fußball im Unterallgäu Tore-Feuerwerk im Novemberregen

In der Kreisliga setzt es eine deutliche 0:5-Heimniederlage für den FSV Dirlewang gegen Woringen. Die widrigen Platzverhältnisse machten es allen Teams schwer. In Ungershausen musste das Spiel sogar abgebrochen werden Der FC Bad Wörishofen verliert 4:5 in der Kreisklasse Sontheim Von xxxxxx

Mindelheims Spielertrainer Berkan Köroglu, der in der Nachspielzeit das umjubelte 3:2 für sein Team erzielen konnte.