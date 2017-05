2017-05-05 06:16:00.0

Leichtathletik Türkheim geht als Ausrichter in die zweite Runde

Zum zweiten Mal organisiert der TV Türkheim die bayerischen Meisterschaften der Langstaffeln. Diese dienen Top-Läufern als Qualifikation für die deutschen Titelkämpfe. Von Axel Schmidt

Es ist eine Wettkampfart, die eher selten im Programm der Leichtathleten auftaucht. Umso interessanter dürften die bayerischen Meisterschaften in den Langstaffeln und den 4x400-Meter-Staffeln sein, die am kommenden Samstag, 6. Mai, in Türkheim ausgetragen werden. Lauf- und Langsprinthochburgen aus dem ganzen Freistaat haben ihre Mannschaften ebenso gemeldet wie einige Vereine aus dem Kreis Allgäu. Fast 100 Staffeln mit insgesamt mehr als 350 Teilnehmern gehen auf der Schulsportanlage des Joseph-Bernhart-Gymnasiums auf die Jagd nach Meisterehren, Medaillen und Qualifikationsnormen für die Deutschen Meisterschaften.

Nach 2013 ist die Leichtathletikabteilung des TV Türkheim bereits zum zweiten Mal Ausrichter der bayerischen Langstaffel-Meisterschaft. Fiel die Veranstaltung 2013 aufgrund des Hochwassers noch buchstäblich „ins Wasser“ sind die Wetterprognosen für dieses Jahr zwar auch nicht perfekt, aber deutlich besser.

Nicht nur das Wetter muss passen

Doch kommt es bei so einer hochkarätigen Veranstaltung nicht nur auf das Wetter an, sondern vor allem auf optimale Rahmenbedingungen. Und die können die Leichtathleten des TV Türkheim auf alle Fälle bieten. „Wir können neben einer schönen Sportanlage auf viele motivierte Kampfrichter und Helfer zurückgreifen. Das ist das A und O für eine gelungene Veranstaltung“, sagt Abteilungsleiterin Sandra Zacher-Schweigert. „Neben erfahrenen Helfern konnten wir in diesem Jahr viele Jugendliche unserer Abteilung für die Mithilfe begeistern. Schon bei der Kampfrichterschulung waren trotz nur drei Grad und Dauerregen fast 20 Helfer mit dabei. Mit so einem tollen Team im Hintergrund ist die Vorfreude auf die Veranstaltung schon jetzt sehr groß.“

Spannende Läufe mit tollen Zeiten sind zu erwarten, wenn die Staffeln namhafter bayerischer Top-Vereine wie LG Telis Finanz Regensburg, LG Stadtwerke München, LAC Quelle Fürth, TSV Höchstadt/Aisch oder LG Karlstadt-Gambach Lohr an den Start gehen. Neben den begehrten Medaillen geht es für viele Staffeln vor allem darum, die Qualifikationsnormen für die deutschen Meisterschaften zu erreichen. Unter den gemeldeten Athleten sind viele Namen zu finden, die auch schon international auf sich aufmerksam machen konnten. Deshalb sind bei den Männern sowohl über die 4x400 Meter als auch über die 3x1000 Meter interessante Rennen zu erwarten, bei denen sich die Siegerstaffeln sicher auch in der Deutschen Bestenliste vorne einreihen werden.

Chancen für heimische Athleten

Bei den jüngeren Altersklassen werden auch heimische Vereine ein Wörtchen mit zu reden haben. Über die 3x800 Meter der Mädchen U16 und 3x1000 Meter der Jungen U16 gehen insgesamt fünf Allgäuer Teams an den Start. Dabei können sich die Athleten aus Immenstadt, Kaufbeuren, Neu-Ulm und dem Westallgäu durchaus Hoffnungen auf Medaillen machen.

Los geht es mit den Langstaffeln der weiblichen Altersklassen um 13.30 Uhr. Die Staffeln der Viertelmeiler werden ab 15 Uhr gestartet. Die Langstaffeln der männlichen Altersklassen bilden ab 16 Uhr den Abschluss der Veranstaltung.