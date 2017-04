2017-04-18 07:14:00.0

Frauenfußball Türkheim hat das Jubeln nicht verlernt

Mit dem 5:2 beim SV Wattenweiler gelingt dem SV Salamander Türkheim der erste BOL-Sieg in der Rückrunde. Eine Liga tiefer klettert der FC Loppenhausen auf Rang zwei. Von Julia Prestele, Axel Schmidt

Sie können es also doch noch: Die Fußballerinnen des SVS Türkheim legen im Kellerduell der Bezirksoberliga dem SV Wattenweiler fünf Eier ins Nest und feiern damit ihren ersten Rückrundensieg. In der Bezirksliga eroberte sich derweil der FC Loppenhausen den zweiten Tabellenplatz.

Bezirksoberliga Für das punktlose Wattenweiler war die Partie gegen den SV Salamander Türkheim die letzte Möglichkeit, nochmals an die Nichtabstiegsplätze heranzukommen. Doch auch Türkheim war in Kampf um den Klassenerhalt zum Siegen verdammt. Dementsprechend war die Anfangsphase von großer Nervosität und einer hohen Fehlpassquote auf beiden Seiten geprägt. Türkheim konnte sich dann aber allmählich in die Partie reinarbeiten und die Wattenweiler Hintermannschaft immer mehr unter Druck setzen.

Den ersten Fehler nutzten die Gäste auch prompt zur Führung, als Nadine Ledermann zum 0:1 abstaubte. Damit kehrte etwas mehr Ruhe ins Türkheimer Spiel ein, sodass sich das Dreer-Team weitere Torchancen erspielte. Der zweite Treffer wurde jedoch zunächst verpasst. Erst nach einer halben Stunde durfte das SVS-Lager erneut jubeln. Nach Ballgewinn auf der Außenbahn, legte Julia Prestele in den Rückraum auf Lisa Schmittner ab – und schon stand es 2:0. Türkheim verpasste es dann aber, frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen, und musste aus dem Nichts den Gegentreffer hinnehmen. Eine Unkonzentriertheit in der Defensive nach einem Eckstoß genügte Julia Atzkern für den Anschlusstreffer. Die Hoffnung aufseiten der Heimmannschaft hielt allerdings nicht lange an, denn nur vier Minuten später stellte Schmittner mit dem Pausenpfiff den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her.

Türkheim dominierte auch im zweiten Durchgang klar das Geschehen, der Tabellenletzte konnte sich aus dem Spiel heraus keine Torchancen erarbeiten. Lediglich ein Lattentreffer nach einer Standardsituation stand für Wattenweiler zu Buche. In regelmäßigen Abständen erspielte sich die Salamander-Elf weitere Einschussmöglichkeiten, doch die Entscheidung fiel erst nach einer guten Stunde, als Barbara Schmid aus der Distanz auf 4:1 erhöhte. Zwar konnte die eingewechselte Svenja Bachthaler nach einem Freistoß nochmals auf 2:4 verkürzen, doch Schmittner machte nach feiner Vorarbeit von Magdalena Hankl in der Schlussphase mit ihrem dritten Treffer zum 5:2 endgültig den Deckel drauf.

Bezirksliga Süd Rund 30 Zuschauer sahen am Karsamstag einen klaren 4:0-Heimsieg des FC Loppenhausen im Nachholspiel gegen die SG Hurlach/Wiedergeltingen. Allerdings dauerte es bis zur zweiten Halbzeit, ehe die Tore fielen. Sarah Höbel brachte mit dem Führungstor kurz nach dem Seitenwechsel den FCL auf die Siegerstraße (48.). Jessica Horber erhöhte in der 65. Minute auf 2:0. Toptorjägerin Lusa Nusser sorgte mit einem Doppelpack in den Schlussminuten (82., 90.) für den 4:0-Endstand. Damit überholte der FC Loppenhausen den SV Auerbach in der Tabelle und rangiert nun auf dem zweiten Platz hinter dem FC Königsbrunn.