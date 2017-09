2017-09-27 07:10:00.0

Volleyball Türkheim schmettert wieder los

Das Gesicht des Bayernligisten SVS Türkheim hat sich etwas verändert. Dabei ist der neue Trainer kein Unbekannter. Er will mit einer jungen Mannschaft die Klasse halten. Von Fabian Scherer

Die Volleyballer des SV Salamander Türkheim (hier Lukas Lohmüller) stehen nach einem Umbruch vor einer Herkulesaufgabe. Mit einer jungen Mannschaft, die vier Abgänge und nur zwei Neuzugänge aus der eigenen zweiten Mannschaft zu verzeichnen hat, will Trainer Robert Frey die Klasse in der Bayernliga halten.

Die Abteilung Volleyball startet mit vielen Veränderungen in die neue Saison 2017/2018. Neuer Abteilungsleiter anstelle von Georg Meir ist nun Markus Loske, der zusammen mit Stellvertreter Fabian Scherer neuen Schwung in die Abteilung Volleyball bringen möchte. Es konnte bereits schon ein neues Projekt vollendet werden: Mit dem Beachvolleyballplatz schafften die Türkheimer eine neue Möglichkeit, um auch während der Sommerpause am Ball zu bleiben.

Aber nicht nur auf der Führungsebene, sondern auch im sportlichen Bereich hat sich einiges geändert. Allen voran beim Aushängeschild, der Bayernliga-Mannschaft. Hier kehrt Spielertrainer Robert Frey nach dreijähriger Trainerpause zurück und beerbt den bisherigen Trainer Julian Birkholz. Er hat, wie auch sein jüngerer Bruder Jannik Birkholz, das Team verlassen, um in der dritten Liga beim TSV Friedberg zu spielen. Zudem wechselt auch Mittelblocker Johannes Klinkert wegen seiner Ausbildung und wird somit nicht mehr für die Türkheimer zur Verfügung stehen. Ein Jahr Auszeit nimmt sich Außenangreifer Paul Barth, der nach seinem Abitur in Australien weilt.

ANZEIGE

Erster Test war erfolgreich

Neu dabei sind Philipp Holzhey und Paul Schilling, die aus der eigenen zweiten Mannschaft ins Boot geholt wurden. Entsprechend sagt Trainer Frey über das Saisonziel: „Auf jeden Fall ist unser Saisonziel die Klasse zu halten. Außerdem sollen besonders die jungen Spieler auf möglichst viele Einsatzzeiten kommen, allerdings ist das nicht immer so einfach, da speziell gegen erfahrenere Mannschaften Taktik und Geschick gefragt sind. Auch dass Johannes Ackermann, bisher Libero, nun zum neuen Zuspieler werden soll, wird eine interessante Situation.“ Dass dies jedoch bereits gar nicht schlecht funktioniert, zeigte sich beim Vorbereitungsturnier in Lohhof, das man nach guter Leistung mit dem fünften Platz beenden konnte. Das erste Punktspiel steht am kommenden Sonntag, 1. Oktober, an. Dann treten die Türheimer um 15 Uhr auswärts im Derby beim SSV Bobingen an.

Auch die erste Damenmannschaft setzt sich nach den Abgängen von Anna Kistner, Regina Hartmann und Stefanie Bleyer neu zusammen. Rückkehrerin Antonia Scherer übernimmt als Spielertrainerin und wird hierbei unterstützt von Bayernligaspieler Daniel Schneider. Luca Barth, Lisa Thalmann und Alexandra Biddle von der zweiten Mannschaft vervollständigen das sehr junge Team. Für Spielerin Lisa Haug gibt es nur ein Ziel und das ist der direkte Wiederaufstieg in die Bezirksklasse. Im Vorbereitungsturnier in Bobingen belegten die Türkheimerinnen den ersten Platz und besiegten dabei sogar eine Landesligamannschaft. Zum Saisonstart kommen die Mannschaften aus Mauerstetten und Ebenhofen am Samstag, 7. Oktober, ab 14 Uhr nach Türkheim.

Es gibt weitere drei Herrenteams

Die zweite Herrenmannschaft, angeführt von Andreas Schmitz, wird sich dieses Jahr aus 20 Spielern zusammensetzen. Zuspieler Christian Dobrinkat ist sich sicher, dass die Bezirksliga gehalten wird, außerdem möchte er oben mitspielen. Die Zweite startet mit zwei Auswärtsspielen am 14. Oktober.

Lediglich durch zwei Spieler der vierten Mannschaft verstärkt, bleibt die dritte SVS-Mannschaft nahezu unverändert. Laut Betreuer Thomas Haug will man die Saison in der Bezirksklasse im Mittelfeld abschließen. Auswärts am 7. Oktober sollen gegen Dillingen und Lauingen die ersten Punkte geholt werden.

Komplett neu setzt sich in dieser Saison die vierte Mannschaft aus A- und B-Junioren zusammen. Die Trainer Johannes Ackermann und André Meier wollen, dass die jungen Volleyballer Erfahrung in der Kreisliga sammeln.

Zudem stellt der SVS Türkheim in jeder Altersklasse männliche Jugendmannschaften, worauf Markus Loske stolz ist: „Wenn man die Ligen in Schwaben anschaut, muss man leider feststellen, dass immer weniger Mannschaften zur Verfügung stehen, um einen Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Umso schöner ist es, dass in Türkheim die Jugendarbeit hervorragend ist. Ohne die vielen Engagierten wäre das nicht möglich.“