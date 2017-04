2017-04-25 07:06:00.0

Frauenfußball Türkheim verschenkt wichtige Punkte

Statt sich Luft zu verschaffen, steckt der SVS Türkheim wieder mitten drin im Abstiegskampf der Bezirksoberliga. Eine Liga tiefer greift Wiedergeltingen nach dem letzten Strohhalm. Von Axel Schmidt, Julia Prestele

Die Fußballerinnen des SVS Türkheim haben den Befreiungsschlag im Abstiegskampf der Bezirksoberliga verpasst. Gegen den SV Grasheim setzte es eine 0:1-Niederlage, damit stehen die Türkheimerinnen auf Rang elf. Auch bei der SG Hurlach/Wiedergeltingen wird es eng: Deshalb reagierte der Bezirksligist und wechselte kurz vor dem Saisonende noch den Trainer. Thomas Stocker betreut die Mannschaft nun bis Saisonende.

Bezirksoberliga Es lief bereits die 88. Spielminute, als Türkheim mit der einzigen echten Torchance zumindest noch den Punkt hätte retten können. Doch die eingewechselte Jacqueline Seibold köpfte nach einem Freistoß freistehend direkt in die Arme von Grasheims Torhüterin Christina Bichler. Torchancen gab es in der schwachen BOL-Partie sonst kaum, sodass die glücklicheren Gäste aus Grasheim mit 1:0 in Türkheim gewannen. Der Tabellennachbar agierte ausschließlich mit langen Bällen auf die Toptorjägerin Jana Uhl, die jedoch nicht zum Erfolg führten. Türkheim konnte nicht an die vergangenen Leistungen anknüpfen und ebenfalls kaum Kombinationsspiel aufziehen, erwähnenswerte Einschussmöglichkeiten gab es deshalb auch für das Heimteam nicht. So genügte den Gästen nach Wiederanpfiff ein vernünftiger Spielzug für den Siegtreffer (50.): Grasheim setzte sich über die Außenbahn durch, nach dem Querpass musste Simone Schreier nur noch den Fuß hinhalten und schon war die 1:0-Führung perfekt. Da Türkheim an diesem Tag alles vermissen ließ, um ein Fußballspiel positiv zu gestalten, hatten die Gäste keine Mühe, den knappen Vorsprung zu verteidigen. „Heute haben wir wie ein Absteiger gespielt“, sagte ein enttäuschter SVS-Trainer Robert Dreer, dessen Team durch die Niederlage auf den vorletzten Platz abgerutscht ist.

ANZEIGE

Bezirksliga Süd Neuer Trainer, neue Aufstellung und dazu der Druck, punkten zu müssen: Die SG Hurlach/Wiedergeltingen begann gegen den SV Rückholz dennoch gut, musste aber dann in der siebten Minute den Rückstand hinnehmen. Es folgte ein offener Schlagabtausch, doch das nächste Tor erzielten erneut die Gäste (21.). Praktisch im Gegenzug aber verkürzte Melissa Schmid zum 1:2 und in der 34. Minute gelang Julia Trübenbacher sogar der Ausgleich. Kurz vor der Halbzeit der erneute Rückschlag: Melissa Schmid wurde bei ihrem Alleingang umgerissen und fiel verletzt aus. Das spornte ihre Kolleginnen offenbar umso mehr an. Denn die zweite Halbzeit gehörte der Spielvereinigung: Julia Trübenbacher mit zwei weiteren Toren (48., 69.) sorgte für eine beruhigende Führung. Die wackelte zwar nach dem Anschlusstreffer von Rückholz per Strafstoß (79.) noch einmal, doch Petra Vogel (85.) und Jaqueline Löser in der Nachspielzeit sorgten für den 6:3-Endstand.

Der SV Auerbach hat im Kampf um Platz zwei einen Rückschlag hinnehmen müssen. Gegen den 1. FC Sonthofen war der SVA zwar die spielbestimmende Mannschaft, konnte jedoch keine der zahlreichen Torchancen verwandeln. So ging Sonthofen durch Svenja Volles in Führung (16.) und baute diese, ebenfalls durch Volles, kurz vor der Pause auf 2:0 aus. Die Auerbacher Bemühungen auf den Anschlusstreffer blieben im zweiten Durchgang erfolglos. Im Gegenteil: Diesmal war es Anna-Lena Volles, die mit einem Doppelpack in der 73. und 76. Minute den 4:0-Endstand für Sonthofen besorgte.