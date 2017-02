2017-02-21 09:57:00.0

Volleyball Türkheimer sind mit Spitzenreiter auf Augenhöhe

Der SVS Türkheim verpasst in der Bayernliga nur knapp den zweiten Sieg gegen den TV Hauzenberg. Auch, weil sich ein Routinier nicht zügeln kann. Von Werner Klein

Trotz der 1:3-Heimniederlage gegen Tabellenführer TV Hauzenberg war Türkheims Spielertrainer Julian Birkholz mit der Punkteausbeute am Doppelspieltag und den gezeigten Leistungen seiner Mannschaft zufrieden. „Die drei Punkte in Planegg-Krailing waren hochverdient, die Niederlage gegen Hauzenberg, die vermeidbar gewesen wäre, haben wir uns durch dumme Fehler selbst zuzuschreiben“, sagte Birkholz.

Gegen den bereits als Absteiger feststehenden TV Planegg-Krailing gewannen die Türkheimer Volleyballer am Samstag dank einer soliden Leistung glatt mit 3:0 (25:20, 25:23. 25:15). Nachdem Stammspieler Fabian Scherer beruflich in Argentinien weilt, durfte zum ersten Mal Nachwuchstalent David Scherer, der noch für die A-Jugend spielberechtigt ist, Bayernligaluft schnuppern.

Ein Sieg, der vor dem Spitzenspiel gegen den Tabellenführer TV Hauzenberg am Sonntag Mut machte. Und nicht nur das: Im Hinspiel hatten die Türkheimer den TV Hauzenberg bereits besiegt. Entsprechend gut besucht war die Partie in Türkheim. Vor einer erwartungsfrohen und stimmgewaltigen Kulisse von rund 100 Zuschauern begannen die Türkheimer furios. Mit großem kämpferischen Einsatz und dank des starken Angriffsspiels von Robert Frey in der Schlussphase gewannen die Türkheimer den ersten Satz mit 25:22.

Weniger dominant verlief der zweite Satz. Trotz einer 19:16-Führung wurde dieser am Ende völlig unnötig mit 21:25 abgegeben. Hier zeigt es sich, dass nicht nur Spielertrainer Julian Birkholz zur Zeit nicht auf dem Niveau spielt, das ihn sonst auszeichnet, sondern auch die Mittelblocker unter ihren Möglichkeiten agierten. Immer wieder blieben auch die Schnellangriffe über die beiden Mittelangreifer Johannes Klinkert und Daniel Schneider wirkungslos. Das Timing zwischen Zuspieler Yannik Birkholz und seinen Angreifern stimmte schlichtweg nicht. Ein unrühmliches Ende nahm der dritte Satz. Nach einer 6:1-Führung von Hauzenberg kämpften sich die Gastgeber wieder heran und übernahmen Mitte des Satzes ihrerseits die Führung. Die beiden Mannschaften agierten nun auf Augenhöhe, aber beim Stande von 24:24 übernahm der ansonsten gut leitende Schiedsrichter die Hauptrolle. Zunächst pfiff er bei einer Netzaktion Lukas Lohmüller einen regeltechnischen Fehler ab. Als sich Spielführer Robert Frey über diesen Pfiff beschwerte, bekam er zunächst die Gelbe und anschließend die Rote Karte, was im Volleyball einen Punktgewinn für den Gegner bedeutet. So endete dieser Satz mit 26:24 für Hauzenberg.

Moral bewiesen die Türkheimer im vierten Satz. Durch gute Aufschläge und eine starke Leistung in der Abwehr um Libero Johannes Ackermann führten die Gastgeber sogar mit 19:14. Aber wieder sollten Ungenauigkeiten im Zuspiel und Fehler im Angriff das Spiel zugunsten der Gäste entscheiden. Zwei verpatzte Angriffsaktionen brachten dem Tabellenführer den 26:24 Satz- und Spielgewinn. Drei Spieltage vor Saisonende belegt Türkheim den vierten Rang in der Tabelle, ein Platz mit dem wohl kaum jemand gerechnet hatte. Mit einem Sieg über Hauzenberg hätte man sogar noch ein Wörtchen über die Meisterschaft mitreden können.