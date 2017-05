2017-05-09 05:56:00.0

Frauenfußball Türkheimerinnen haben doppelt Pech

Der SVS Türkheim verliert das Kellerduell gegen Wehringen wegen eines Eigentores. Doch das bleibt nicht die einzige schlechte Nachricht für den Bezirksoberligisten. Von Axel Schmidt und Julia Prestele

Mit zwei Eigentoren besiegeln der SVS Türkheim in der BOL und die SG Hurlach/Wiedergeltingen in der Bezirksliga ihre Niederlagen.

Bezirksoberliga Nachdem am Vortag die direkte Konkurrenz Erfolge einfuhr, waren der SVS Türkheim und der FSV Wehringen gleichermaßen zum Siegen verdammt. So dachte wohl niemand der Zuschauer, dass in der zweiten Minute bereits die Entscheidung fallen sollte, denn mit dem ersten Angriff der Partie ging Wehringen in Führung. Eine scharfe Hereingabe von Natalie Abröll lenkte Franziska Simon dabei ins eigene Tor.

Türkheim musste den frühen Schock erst verdauen, arbeitete sich dann aber in das Spiel rein. Nach einer Eckenserie hatte Julia Prestele den Ausgleich auf dem Fuß, es zappelte allerdings nur das Außennetz. Die Begegnung war auf beiden Seiten geprägt von einer hohen Fehlerquote und enormer Nervosität, sodass sich das meiste Geschehen zwischen den Strafräumen abspielte. Auch in Durchgang zwei sorgten viel Kampf, Hektik und zahlreiche Unterbrechungen für wenig Spielfluss. Negativer Höhepunkt war eine üble Grätsche von Wehringens Karolina Lindner, die Türkheims Magdalena Hankl ins Krankenhaus beförderte. Durch diese Niederlage bleibt Türkheim weiter in Abstiegsnot.

Bezirksliga Süd Gegen den Tabellenführer aus Königsbrunn zeigte die SG Hurlach/Wiedergeltingen zwar eine starke Leistung, musste sich am Ende aber knapp mit 2:3 geschlagen geben. Dabei ebneten sie den Königsbrunnerinnen gar mit einem Eigentor (27.) den Weg zum Sieg. Nach dem Führungstor zeigten die Gäste ihre Klasse und vor allem Effektivität. Bis zur Pause stand es bereits 0:3. Doch damit wollte sich die Spielgemeinschaft nicht zufrieden geben und erspielten sich in der zweiten Halbzeit zahlreiche Torchancen. Doch zunächst ohne Erfolg. Erst als Petra Vogel einen Foulelfmeter an den Pfosten setzte, Bianca Vogel aber am schnellsten reagierte und per Nachschuss zum 1:3 verkürzte, war der Bann gebrochen. Nun spielte nur noch die Heimelf, wurde aber erst spät mit einem weiteren Strafstoß belohnt, Diesmal trat Jacqueline Löser an und verwandelte sicher zum 2:3-Endstand. Dabei blieb es – und weil die Konkurrenz punktete, findet sich die SG Hurlach/Wiedergeltingen auf einem Abstiegsplatz wider. Vor allem die 1:2-Niederlage des SV Auerbach gegen den TSV Buchenberg war überraschend. Dabei rannten die Auerbacherinnen nach der Halbzeit einem 0:2-Rückstand hinterher, kamen aber nur noch zum späten Anschlusstreffer durch Felicia Oberholzner (84.).

Der FC Loppenhausen dagegen festigt Rang zwei mit einem 3:2-Sieg beim FC Augsburg 2. Auch hier lagen die Loppenhauserinnen nach einer Viertelstunde bereits mit 0:2 zurück, kamen dann aber wieder ins Spiel zurück und drehten die Partie dank eines Doppelpacks von Sarah Höbel noch vor der Pause (21., 37.) und einem verwandelten Strafstoß von Karina Weimar (79.).