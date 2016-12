2016-11-06 22:12:00.0

Frauen-Fußball Türkheimerinnen rutschen weiter ab

Nur ein enttäuschendes 1:1 gegen Anhausen

Türkheim startete in die immens wichtige Partie sehr nervös, hatte aber dennoch die Möglichkeit auf den frühen Führungstreffer. Julia Prestele scheiterte dabei zunächst an SSV-Torfrau Hanna Lehmeier sowie beim Nachschuss an den eigenen Nerven. Die selbstbewussten Gäste hatten in der Folge mehr Spielanteile und versuchten mit ihren vielen langen Bällen immer wieder ihr Stürmerduo in Szenen zu setzen. Isabella Schalk und Maria Schimunek waren in der SVS-Abwehr jedoch in guten Händen.

So sahen die Zuschauer ein Spiel, in dem der Aufsteiger das direktere und zielstrebigere Spiel in die Spitze zeigte, doch nennenswerte Torchancen konnte sich keine Mannschaft erspielen. Dennoch durfte Anhausen Mitte der ersten Halbzeit über die überraschende Führung jubeln. Ein Sonntagsschuss aus großer Distanz von Nadine Wallner fand den Weg ins Ziel. Türkheim musste anschließend weiter viel Defensiv-Arbeit verrichten, schlug aber mit dem Pausenpfiff zurück. Prestele spielte Nadine Ledermann frei, die zum 1:1 Ausgleich für den SVS einschob.

Am Spielverlauf änderte sich auch im zweiten Durchgang nichts. Auf nassem und schweren Geläuf war Anhausen optisch überlegen, doch das meiste Geschehen spielte sich weiter zwischen den Strafräumen ab. So ist das restliche Spiel schnell erzählt, denn lediglich drei Einschussmöglichkeiten konnten sich beide Team noch erspielen. Nadine Eberle vergab für die Hausherrinnen, auf der Gegenseite rettete einmal der Pfosten sowie die SVS-Torhüterin.

Anhausen musste nicht gewinnen und Türkheim fehlten die Mittel, in der Schlussphase nochmals zuzulegen. So blieb es beim enttäuschenden 1:1-Unentschieden, das die Dreer-Elf auf den neunten Tabellenplatz abrutschen lässt. (jup)

Tore 0:1 Nadine Wallner (24.), 1:1 Nadine Ledermann (45.+1)

Schiedsrichter Hubert Löser (Untermeitingen)

Zuschauer 30