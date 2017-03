2017-03-29 06:14:00.0

Sportlerehrung Turner, Tänzer, tolle Typen

Der Landkreis Unterallgäu zeichnet in Mindelheim seine Vorzeigeathleten bei einem Festabend aus. Von Axel Schmidt

Am Ende eines langen, aber kurzweiligen Ehrungsmarathons wurde es noch einmal eng auf der Bühne im Mindelheimer Forum: Alle geehrten Sportler sollten schließlich auf das Erinnerungsfoto passen. Und das waren bei der diesjährigen Sportlerehrung des Landkreises Unterallgäu einige. Denn nur wenige der insgesamt 153 Einzelsportler waren nicht persönlich anwesend. Hinzu kamen Vertreter von 42 Mannschaften und sechs Ehrenamtliche.

„Sie sind die Spitze des Sports im Unterallgäu“, hatte Landrat Hans-Joachim Weirather die Sportler, die der Einladung ins Mindelheimer Forum gefolgt sind. Darunter fanden sich Vertreter von Meistermannschaften ebenso wie Turner, Radfahrer, Schützen, Schwimmer oder auch Athleten, die eine runde Zahl an Sportabzeichen absolviert haben. Etwa Kurt Leuterer vom TSV Bad Wörishofen. Er war mit 86 Jahren der Älteste auf der Bühne. 25 Mal hat er das Sportabzeichen abgelegt und „fühlt sich fit wie ein Turnschuh“, wie ihm Moderator Andreas Schales entlockte. Der Radiomann führte zusammen mit Landrat Weirather in bewährter Manier durch den Abend und ließ immer mal wieder einige Athleten zu Wort kommen.

ANZEIGE

So erfuhren die Anwesenden, dass der geistig gehandicapte Radrennfahrer Matthias Dangl nicht nur eine Silbermedaille bei den nationalen Special Olympics gewonnen hatte, sondern auch noch beim berühmten „Race across America“ binnen einer Woche einmal quer durch die Staaten geradelt ist. Oder, dass Gewichtheber Alexander Häfele aus Türkheim mit seinen 13 Jahren schon fünfmaliger bayerischer Meister ist.

Insgesamt waren laut Uli Theophiel, Kreisvorsitzender des Bayerischen Landessportverbands, 25 Sportarten an diesem Abend auf der Bühne vertreten. Überhaupt hätten die Mitgliederzahlen bei den Vereinen enorm zugelegt. „Wir haben ein kleines Tal durchschritten“, sagte Theophiel. Ähnlich sah es auch Erich Huber, der für die Schützen sprach. Vor allem die Erfolge bei den Olympischen Spielen in Rio hätten die Sportschützen hierzulande wieder in ein helleres Licht gerückt. Das merke man auch beim Nachwuchs. Ein Beispiel sei die Schülerin Sarah Paul vom SV Erkheim: „Sie hat einfach einmal eine Luftpistole in die Hand genommen, geschossen – und ist aktuell deutsche Meisterin.“ Damit war sie eine von zwölf deutschen Meistern, die im Mindelheimer Forum für ihre Erfolge mit der Landkreismedaille ausgezeichnet wurde.

„Behalten Sie Ihre Begeisterung, oder besser: Geben Sie sie weiter“, appellierte Weirather an die Sportler – und konnte in diesem Kreis sicher sein, erhört zu werden.