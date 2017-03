2017-03-27 08:14:00.0

Fußball Unten auf Augenhöhe

Das Topspiel der B-Klasse Allgäu 10 ist nichts für Fußball-Ästheten: Viel Kampf, wenig Spiel und ein Torjäger, dessen Chancenverwertung schon deutlich besser war. Von Axel Schmidt

„Papa, spielst du mit mir Fußball?“, fragte ein kleiner Junge seinen Vater zu Beginn der zweiten Halbzeit zwischen dem SV Tussenhausen und dem FC 98 Auerbach/Stetten. „Nein, wir haben vorher abgemacht, dass wir uns heute das Spiel anschauen“, lautete dessen Antwort. Offenbar sprach hier die Hoffnung auf eine sehenswertere zweite Halbzeit.

Nach den 90 Minuten, in denen der Tabellendritte der B-Klasse Allgäu 10 den Tabellenzweiten zu Gast hatte, dürfte auch dem Vater klar geworden sein, dass ein Sonntagskick mit seinem Sohnemann erquicklicher gewesen sein dürfte. Denn das 0:0 in diesem Spitzenspiel war eines der schwachen Sorte.

Dabei war die Ausgangslage vielversprechend: Tussenhausen hätte mit einem Heimsieg bis auf einen Punkt an den FC 98 Auerbach/Stetten heranrücken können. Und damit auch seinem Trainer ein kleines Geschenk machen können. Denn noch nie habe er in seiner Zeit als Trainer des SV Tussenhausen gegen den FC 98 Auerbach/Stetten gewonnen, hatte Maurizio de Pascalis vor dem Spiel der beiden B-Klassen-Teams gesagt. Das will etwas heißen, denn de Pascalis ist seit 2014 für den SV Tussenhausen als Spielertrainer verantwortlich.

Dass diese Serie fortbesteht, lag dabei nicht am mangelnden Einsatz seiner Mannschaft, sondern vielmehr an der fehlenden Torgefahr. „Wir haben heute zu viele Chancen ausgelassen“, sagte de Pascalis nach der Partie. Allen voran Tussenhausens Top-Torjäger Marco Drahotta klebte das Pech an den Schuhen. Die größte Chance in der ersten Halbzeit hatte er in der 43. Minute, als er einen Fehlpass von FC-Torhüter Christoph Schuster aufnahm, dann aber an Schuster scheiterte.

Bis zu diesem Zeitpunkt sahen die Zuschauer nur wenige Torraumszenen. Tussenhausens Keeper Daniel Rua musste während der ersten 45 Minuten gar nur zwei Mal die Hände zu Hilfe nehmen. Insgesamt hatte Tussenhausen mehr vom Spiel, allerdings war die Partie äußerst zerfahren. Viele Fouls, wenige Ballstafetten, Pässe englischer Prägung – Motto: hoch und weit – bestimmten den Großteil der Partie. „Es war ein Krampfspiel: viel Kampf, wenig Spiel“, sagte FC-98-Trainer Hermann Herz. „Wir hatten nur ein paar halbe Chancen, Tussenhausen dagegen die eine oder andere dicke Möglichkeit. Wir können zufrieden sein mit dem Unentschieden.“

Auch in der zweiten Halbzeit wurde es nicht wesentlich besser. Das einzige Mal, dass eine Mannschaft, in diesem Fall der FC 98 Auerbach/Stetten, den Ball über mehr als zehn Stationen in den eigenen Reihen laufen ließ, war in der 85. Minute – und endete bezeichnenderweise mit einem Fehlpass ins Seitenaus.

Tussenhausen zeigte zwar mehr Biss, doch wenn der Ball dann in Tornähe kam, standen sich entweder zwei Spieler selbst im Weg, wie in der 75. Minute Christoph Salger und Stefan Hösle, oder Marco Drahotta vergab aussichtsreich. So in der 86. Minute, als er nach einem Eckball aus rund 18 Metern abzog, der Ball aber von den Auerbachern erfolgreich geblockt wurde. Oder in der Schlussminute, als Sebastian Janke beim letzten Angriff des Spiels eine Flanke maßgenau auf Drahotta brachte und der aus rund zehn Metern halbrechter Position über das Tor schoss.

So blieb es beim 0:0-Unentschieden, das dem FC 98 Auerbach/Stetten mehr hilft, als dem SVT. Er hält Tussenhausen auf Abstand und macht einen Punkt auf Spitzenreiter SV Breitenbrunn gut. „Wir wollen ungeschlagen Meister werden. Und wir sind weiter im Plan“, sagte Hermann Herz. Sein Gegenüber konnte dem Remis schließlich auch noch etwas Positives abringen: „Wir haben heute beide Statistiken stehen lassen: Wir sind zu Hause weiter ungeschlagen – und wir konnten wieder nicht gegen Auerbach/Stetten gewinnen“, sagte Maurizio de Pascalis. Die Serie hält also, zumindest so lange, bis man sich im nächsten Jahr in der A-Klasse wiedersieht.