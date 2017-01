2017-01-07 08:02:00.0

Handball Vier Nationen bei Dreikönigsturnier vertreten

Die Handballabteilung des TSV Mindelheim richtet am Wochenende wieder das traditionelle Dreikönigsturnier aus. Mit dabei sind Teams aus Österreich, der Schweiz und Italien. Von Alexander Weikmann

Den Beinamen „international“ verdient sich das Dreikönigsturnier der Mindelheimer Handballer auch in diesem Jahr wieder. Zum 34. Mal richtet die Handballabteilung das Turnier in der Spielpause der verschiedenen Ligen aus und kann auch diesmal wieder Gästeteams aus Österreich, der Schweiz und Italien begrüßen.

So spielen im Herrenfeld neben den Unterallgäuer Vertreter aus Ottobeuren und Mindelheim (I und II) auch die Stammgäste aus Algund, Naturns (beide aus Italien), Weinfelden-Youngsters, Weinfelden-Selection (beide Schweiz) und Schwaz (Österreich) am Samstag und Sonntag, 7./8. Januar, in der Dreifachturnhalle des Maristenkollegs um den Turniersieg.

Aufgrund des vorgezogenen Rückrundenstarts in einigen Spielbezirken beläuft sich das diesjährige Mannschaftsfeld im Damenturnier nur auf fünf Teams. Neben den deutschen Teams aus Ottobeuren, Immenstadt, Buchloe und Mindelheim können die Organisatoren dennoch auch hier eine Mannschaft aus Schwaz begrüßen. Die Vorrundenspiele beginnen am Samstag um 10 Uhr. Die Platzierungsspiele werden dann am Sonntag ebenfalls ab 10 Uhr ausgetragen.

Natürlich wird auch wieder gemeinsam gefeiert: Zusammen mit ihren Gästen feiern die Handballer am Samstagabend beim traditionellen Handballer-Faschingsball im Vereinsheim Unterkammlach. Höhepunkte sind dabei erneut der Premierenauftritt der Faschingsgesellschaft Siedelonia und der Einzug der Fanfarengruppe Mindelheim. Zwischen den Showacts sorgt DJ Chris für die musikalische Umrahmung. Einlass ist ab 19 Uhr.