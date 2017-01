2017-01-11 10:10:00.0

Futsal Vier Turniertage und vier Heimsiege in Türkheim

Die JFG Wertachtal zeigt bei ihren Hallentagen bei den A- und B-Junioren ihre Klasse. Von Helmut Bader Und Axel Schmidt

Ein viertägiges Mammutprogramm mit neun eigenen und zwei Verbandsturnieren spulte die JFG Wertachtal um ihren Vorsitzenden Roman Leitner und seinem Team über das Wochenende ab. Das hieß Fußball nonstop vom Donnerstag bis Sonntag jeweils vom Vormittag bis in die Abendstunden. Beteiligt waren insgesamt 63 Mannschaften und somit rund 550 Jugendfußballer von den D- bis zu den A-Junioren. Da die JFG Wertachtal bei einigen Turnieren mit zwei Teams am Start war, nahm sie selbst mit 13 Teams teil. Viermal konnten sich die Gastgeber dabei in die Siegerlisten eintragen.

A-Junioren Bei den A-Junioren setzte sich etwas überraschend die zweite Mannschaft der JFG Wertachtal gegen starke Konkurrenz aus Kaufbeuren, Germaringen und Neugablonz durch – und ließ sogar die eigene erste Mannschaft auf Rang vier hinter sich.

B-Junioren Auch das BOL-Team der B1-Junioren von Trainer Jürgen Weise ließ sich von so bekannten Namen wie Schwaben Augsburg, TSG Stadtbergen, Peiting, Gilching oder der JFG Krumbach nicht vom Turniersieg abhalten. Bei den B2-Junioren wiederholte sich das vereinsinterne Ranking bei der JFG Wertachtal. Auch hier landete die zweite Mannschaft vor der ersten, allerdings nicht auf dem Siegertreppchen: Die JFG Wertachtal 2 wurde am Ende Vierter.

C-Junioren Weniger gut lief es aus Sicht des Gastgebers dagegen bei den C1-Junioren. Hier landete das Kreisligateam gegen ebenfalls starke Konkurrenz nur auf dem sechsten und damit letzten Platz des Turnieres, allerdings punktgleich mit den beiden davor liegenden Mannschaften der JFG Schmuttertal und SVO Germaringen. Besser machten es in dieser Altersstufe die C2-Junioren, die ihr Turnier souverän mit fünf Siegen aus fünf Spielen gewannen. Erfreulich, weil sicher auch etwas überraschend dagegen der Sieg der C3-Junioren, die sich immerhin gegen Vereine wie Memmingerberg, Buchloe oder die JFG Singoldtal durchsetzten. Die weiteren JFG-Teams fanden sich jeweils im Mittelfeld der Abschlusstabellen wieder.

D-Junioren Als großzügige Gastgeber erwiesen sich auch die D1-Junioren, die ebenfalls nur auf dem sechsten Platz ins Ziel kamen. Allerdings war hier die Konkurrenz mit der SpVgg Kaufbeuren, der JFG Kronburg dem DFB-Stützpunkt Issing, dem FV Illertissen und der SVO Germaringen besonders stark. Sieger wurde der Tabellenführer der BOL, die SpVgg Kaufbeuren vor der JFG Kronburg. Die D2-Junioren der JFG Wertachtal belegte den sechsten Platz.

Unterallgäuer Meisterschaft Im Rahmen der Hallentage fanden auch zwei Vorrundenturnier für die Unterallgäuer Futsal-Meisterschaft in Türkheim statt. Bei den D-Junioren setzte sich hier der Gastgeber von der JFG Wertachtal durch und qualifizierte sich für die Endrunde am 5. Februar in Ottobeuren. Der SV Tussenhausen als Turnierzweiter nimmt am Qualifikationsturnier (29. Januar, Memmingen) teil.

Bei den E-Junioren gewann der favorisierte FC Bad Wörishofen das Turnier und ist damit direkt für das Finalturnier am 12. Februar in Mindelheim qualifiziert. Als Zweiter hat der SVS Türkheim noch die Chance über das Qualifikationsturnier am 29. Januar in Memmingen. Bei beiden Turnieren fehlten Mannschaften, teilweise unentschuldigt, wie Spielgruppenleiter Horst Gerstenbrand sagte. So spielten nur vier D-Jugendteams den Sieger aus. Bei den E-Junioren sprang kurzfristig die SG Mattsies mit einer zweiten Mannschaft ein, um so den Spielplan aufrechtzuerhalten. „Die haben sich wacker geschlagen“, lobte Gerstenbrand.