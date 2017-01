2017-01-09 05:55:00.0

Boßeln Vom Feld in die Halle

Die norddeutsche Boule-Variante wird in den kalten Monaten auch in Mindelheim angeboten. Von Willi Unfried

Wer liegt nun näher am „Jack“? Die Spieler der BVSG Mindelheim betreiben die Boule-Variante im Winter in der Halle.

Der Blick auf die Waage zeigt, dass die Feiertage Spuren hinterlassen haben. Bewegung ist angesagt. Doch bei dieser Jahreszeit scheuen gerade Senioren den Weg nach draußen. Eine Alternative ist das Hallenboßel, das sportliche Betätigung bringt, wenn auch nicht an der frischen Luft. Die BVSG im TSV Mindelheim (Behinderten-, Versehrtensport-, Jugend- und Reha-Gruppe) bietet diese Sportart, die an Nord- und Ostsee auf dem Feld, aber auch im Watt gespielt wird, als Hallenvariante an. Als Ergänzung zum Pétanque, das im Sommer von der BVSG erfolgreich betrieben wird, wird im Winter nun jeden Donnerstag von 19 bis 21 Uhr in der Turnhalle-Ost am Maristenkolleg „geboßelt“.

Regeln Doch bevor sich einer auf den Weg macht, hier ein paar Informationen zu diesem Spiel. Das Spielfeld beträgt 12,5 mal 6 Meter mit sechs Boxen. Es spielen immer zwei Mannschaften gegeneinander. Eine Mannschaft besteht aus drei Personen. Zum Spiel werden sechs blaue und sechs Lederbälle sowie ein weißer, sogenannter „Jackball“ benötigt. Die Mannschaft mit den roten Bällen beginnt und wirft den Jack in den gültigen Spielbereich. Jedes Spiel besteht aus sechs Durchgängen. Gegnerische „Boßel“ dürfen mit Zielwürfen weggestoßen werden.

Nach einem Durchgang erhält die Mannschaft so viele Punkte, wie ihre Bälle näher am Jack liegen als die der Gegenseite. Begrenzungslinien dürfen nicht betreten werden.

Wertung Wer nach dem Spielende (sechs Durchgänge) die höchste Wurfpunktzahl hat, erhält zwei Plusspielpunkte. Die Turnierleitung überwacht die Einhaltung der Spielregeln und entscheidet selbstständig. So weit die wichtigsten Regeln.

Ziel Das therapeutische Ziel des Boßelns ist in der Verfeinerung der Koordinationsfähigkeit, im exakt dosierten Kraftaufwand und im Training der Zielmotorik zu sehen. Leicht erlernbare Regeln und relativ einfache Bewegungsformen machen das Spiel im Rehabilitationssport interessant. In Freundschaftsturnieren und bei Rundenspielen des Deutschen Behinderten-Sportverbandes messen die Sportler ihre Fähigkeiten.

Angebot In der BVSG-Mindelheim wird auf Betreiben von Ehrenvorstand Fritz Mack Hallenboßel seit vielen Jahren im Winter als Ersatz für Pétanque gespielt. Es ist auch ein Sport für die Familie, da er von Frauen und Männern betrieben werden kann. Auskunft unter 08261/1651 (Fritz Mack) oder ganz einfach einmal beim Übungsabend am Maristenkolleg vorbei schauen.