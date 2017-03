2017-03-08 06:07:00.0

Tischtennis Warmisrieder Herren verlieren unnötig

Die Warmisrieder Herrenmannschaft ist in der Rückrunde bislang noch etwas heimschwach. Das hat Auswirkungen auf die Tabelle. Von Ludwig Schuster Und Thorsten Albrecht

Für den TTSC Warmisried wird es nach der zweiten Rückrundenniederlage wieder eng im Kampf um den Klassenerhalt. Dagegen sind die Wörishofer weiter auf Erfolgskurs – und verhelfen einem 19-Jährigen zum Bezirksliga-Debüt.

TTSC Warmisried

1. Bezirksliga, Männer Ohne zählbaren Erfolg verlief das Heimspiel des TTSC Warmisried gegen die Gäste aus Augsburg-Hochzoll. Nach über vier Stunden Spieldauer, vielen hart umkämpften und engen Partien standen die Unterallgäuer am Ende mit leeren Händen da. Sie verloren denkbar knapp mit 6:9 und sind nun wieder näher an den ungeliebten Relegationsplatz gerutscht.

Nach den Doppeln führten die Gastgeber mit 2:1 – es sollte das einzige Mal sein, dass sie in dieser Partie führten. Brenner/Mayer und Geiger/Schindler punkteten für den TTSC Warmisried. In den Einzeln verlor Kapitän Brenner hauchdünn erst im Entscheidungssatz, Florian Mayer unterlag dagegen deutlich mit 0:3. Den ersten Einzelsieg steuerte Thorsten Albrecht bei. Er gewann im Entscheidungssatz und brachte sein Team wieder zum 3:3 heran. Weitere zwei Niederlagen von Tobias Geiger (0:3) und Helmut Roiser (1:3) folgten. Auch Christian Schindler musste über die volle Distanz gehen und sein bestes Tischtennis zeigen, ehe er knapp im fünften Satz gewann und auf 4:5 verkürzte. Den zweiten Durchgang eröffnete Brenner mit dem 3:1-Sieg gegen den Hochzoller Spitzenspieler Jörg Teichmann. Auch Mayer hatte im Entscheidungssatz die große Chance zu gewinnen, verlor am Ende aber knapp mit 2:3. Nichts war es also mit der Führung, stattdessen rannten die Warmisrieder weiter einem knappen Rückstand hinterher. Das blieb auch so, denn das mittlere Paarkreuz teilte sich die Punkte. Entschieden wurde die Partie im hinteren Paarkreuz. Schindler führte bereits mit 2:0 Sätzen und auch Roiser hielt gut mit. Doch dann lief nichts mehr zusammen. Schindler verlor im Entscheidungssatz und musste damit seine erste Rückrundenniederlage hinnehmen. Roiser unterlag in vier Durchgängen. Somit war das Spiel unglücklich mit 6:9 verloren.

TTF Bad Wörishofen

2. Bezirksliga Süd, Männer Die Tischtennisfreunde Bad Wörishofen gewannen gegen den TSV Obergünzburg wie im Hinspiel mit 9:1. Eine Besonderheit gab es jedoch in der Mannschaftsaufstellung, denn der 19-jährige Daniel Müller, der Sohn von Mannschaftsführer Horst Müller, feierte sein Debüt. Zusammen mit Dieter Gerhardinger steuerte er gleich einen Doppelsieg bei. Weil auch Eschenlohr/Deeg und Grund/Horst Müller siegten, führten die Wörishofer mit 3:0.

Ähnlich erfolgreich, wenn auch einige Male hart umkämpft, ging es weiter: In den Einzeln gewannen nacheinander Xaver Eschenlohr, Karl Deeg, Rudolf Grund, Horst Müller und Dieter Gerhardinger, sodass es mittlerweile 8:0 hieß. Daniel Müller hatte es nun in der Hand, den Sack zuzumachen. Im dritten Satz hatte er bereits einen Matchball, doch als er diesen vorschnell vergab, musste er noch eine knappe 2:3-Niederlage hinnehmen. So kam es noch zum Spitzenspieler-Duell zwischen Xaver Eschenlohr und Michael Jörg, das der Kneippstädter nach anfänglichen Schwierigkeiten mit 3:1 gewann und so für den 9:1-Sieg sorgte.