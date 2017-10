2017-10-13 12:02:00.0

Vierkampf in Mindelheim Wie ein Triathlon, nur mit Pferd

Am Wochenende wird in Mindelheim die bayerische Meisterschaft in einer Disziplin ausgetragen, die nicht nur das Pferd, sondern auch die Kondition der Reiter fordert Von Axel Schmidt

Schwimmen, laufen und radfahren – das sind die Zutaten für einen normalen Triathlon. Was aber, wenn man Rad gegen Pferd tauscht? Dann kommt der sogenannte Vierkampf heraus. Dieser Reitwettkampf zieht seine Spannung daraus, dass es nicht nur auf die Tagesform des Pferdes beim Springen und in der Dressur ankommt, sondern eben auch auf die sportlichen Qualitäten des Reiters in den Disziplinen Schwimmen und Laufen.

Am kommenden Wochenende findet sich nun die bayerische Elite in Mindelheim ein, um die besten Vierkämpfer Bayerns zu küren. Der Landesvierkampf wird nur von Jugendlichen (von zwölf bis 18 Jahren) ausgeübt. Er besteht aus den Disziplinen Laufen, Schwimmen, Dressur- und Springreiten und wird als Einzel- und Mannschaftswertung ausgetragen. Ausrichter ist der Reit- und Fahrclub Markt Erkheim. Weil dessen Anlage jedoch zu klein ist, haben sich die Erkheimer an den RFV Mindelheim gewandt, um diesen als Kooperationspartner zu gewinnen und zusammen dieses Turnier über zwei Tage zu veranstalten.

In Mindelheim sind sämtliche Veranstaltungsorte der einzelnen Disziplinen zentral erreichbar: Geschwommen wird am Samstagmorgen ab 8 Uhr im Mindel-heimer Hallenbad, ab 13.30 Uhr steht dann das Dressurprogramm auf der Reitanlage des RFV Mindelheim auf dem Programm.

Am Sonntag begeben sich ab 9 Uhr die Läufer zum Langstreckenlauf durch den Burgwald an den Start an der Reitanlage. Ab 12.30 Uhr sitzen sie dann wieder im Sattel, um die Springprüfungen zu absolvieren. Die Siegerehrungen erfolgen gegen 15 Uhr.

Im Vordergrund stehen dabei nicht unbedingt die Einzelmeisterschaften, sondern vielmehr die Mannschaftswertung. Eine Mannschaft besteht aus vier Teilnehmern. Die jüngeren Reiter starten in der Klasse E (Nachwuchsvierkampf) in Springen und Dressur, die als Team-Aufgaben gemeinsam geritten werden. Außerdem ist ein 2000-Meter-Geländelauf zu absolvieren und 50 Meter Freistil im Schwimmbecken. Die Älteren absolvieren die Reitprüfungen nach den Anforderungen der Klasse A, schwimmen ebenfalls 50 Meter im Freistil und laufen drei Kilometer.

Für Schwaben starten folgende vier Reiterinnen im A-Kader: Johanna Lein (Wiedergeltingen), Chiara Waldmann (Obermeiselstein), Chiara Rangone (Augsburg) und Franziska Graf (Erkheim). Ersatzreiterin ist Elena Christlbauer (Altusried). Zwei von ihnen – Johanna Lein und Chiara Waldmann – reiten das eigene Pferd, den beiden anderen Reiterinnen werden die Pferde von anderen Mannschaften zugelost.