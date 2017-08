2017-08-01 14:53:00.0

Fußball Wie sich Schiedsrichter Felix Hoffmann auf die neue Saison vorbereitet

In wenigen Tagen beginnt die neue Fußballsaison im Unterallgäu. Auch der 19-jährige Jungschiedsrichter Felix Hoffmann aus Kirchdorf bereitet sich auf seine Einsätze vor – mit zwei ganz besonderen Auslandsaufenthalten. Von Helmut Bader

Die neue Fußballsaison steht vor der Tür und die Mannschaften sind seit Wochen in der Vorbereitung. Und die Schiedsrichter? Wir haben bei einem Unparteiischen der Gruppe Südschwaben nachgefragt: Felix Hoffmann. Der 19-Jährige pfeift für den FSV Kirchdorf und leitet bereits Bezirksligaspiele.

Die Beine hochlegen kann er kaum. Denn auch ein Schiedsrichter muss sich körperlich fit halten. „Um in den letzten 15 Minuten, wenn es in den Spielen oft kritisch wird, auch vom Kopf her nicht nachzulassen“, sagt Hoffmann. Seine Ausrüstung – Schuhe, Trikots, Pfeife, etc. – liegt bei ihm auch stets gepflegt parat. „Die Ausrüstung wird in der Regel alle zwei Jahre, zumindest im höheren Bereich, neu angeschafft und von uns Schiedsrichtern selber bezahlt. Nur die Erstausstattung ist frei“, sagt Hoffmann. Die aber hat er nun schon seit einiger Zeit aufgetragen. Mit 13 Jahren machte er den Schiedsrichterkurs. Er erinnert sich noch gut an sein erstes Spiel mit 14 Jahren. „Es war die C-Jugend zwischen dem SV Schlingen und dem TSV Pfaffenhausen und ich war schon ein bisschen nervös.“ Da er aber gleich sehr souverän auftrat, ging es auch schnell mit der Laufbahn in der Schiedsrichtergruppe Südschwaben bergauf. Hochklassige Jugendspiele, mit 15 das erste Erwachsenen-Spiel und Aufstieg über die Spielklassen.

Negative Erlebnisse hat Felix Hoffmann noch nicht erlebt

„Anfangs habe ich auch noch selbst Fußball gespielt, aber als ich Bundesligaspiele gesehen habe, entstand der Gedanke, es als Schiedsrichter zu versuchen, um vielleicht auch einmal dorthin zu kommen. Träumen davon darf man ja“, lautet seine realistische Einschätzung. Negative Erlebnisse auf dem Platz hat Felix Hoffmann übrigens noch nicht erlebt, nicht zuletzt deshalb, weil er als junger Schiedsrichter in der Gruppe bestens betreut wurde. „Mir machte es von Anfang an Spaß, neue Freunde kennenzulernen und die Kameradschaft dabei zu erleben.“

Über die Gruppe bereitet er sich auch auf die neue Spielzeit vor. So gibt es etwa für Referees ab der Kreisliga zu Beginn der Saison Qualifizierungslehrgänge, bei denen wichtige Richtlinien besprochen werden. Außerdem wird bei Schulungen durchaus darauf eingegangen, welche Trainertypen es gibt und wie man mit ihnen umgehen soll, beispielsweise mit älteren anders als mit jüngeren. „Die Schiedsrichter beschäftigen sich regelmäßig mit auffälligen Mannschaften, Spielern oder Trainer und versuchen sich darauf im Vorfeld einzustellen“, sagt Hoffmann. Und wenn es einmal bei Mannschaften Probleme gab? „Dann versucht man schon, diese eine Zeit lang nicht mehr zu pfeifen“, gibt er zu.

Das wird dann mit dem Einteiler abgestimmt. Wie übrigens auch praktisch der Urlaub. „Da inzwischen fast keine Sommerpause mehr stattfindet und es so keine Schiri-Pausen gibt, wird eigener Urlaub in der Regel schon mit dem Einteiler abgestimmt“, sagt Hoffmann. Sein Urlaub in diesem Jahr bestand jedoch nur aus Fußball. Denn der 19-Jährige war zuletzt international unterwegs: bei einem Jugendturnier der „Paris World Games“ und beim Norway-Cup in Oslo. Wie er das geschafft hat? Über eine Anzeige auf Facebook.

Felix Hoffmann bewarb sich im November des vergangenen Jahres bei der „Tournaments Abroad“. Die Schiedsrichterakademie besetzt große Fußballturniere auf der ganzen Welt mit ausgewählten jungen Leuten, um diese als Schiedsrichter zu fördern und weiterzubringen. Genau Hoffmanns Ding. Er meldete sich einfach einmal an und musste danach mehrere Qualifikationsstufen durchlaufen: Motivationsschreiben, Regeltest, Videotests online mit Analyse und richtigen Entscheidungen und sogar ein Skype-Interview mit dem Chef der Vermittlungsorganisation – alles auf englisch.

Felix Hoffmann pfiff bereits den FC Barcelona

Aus den immerhin 350 Bewerbungen dafür aus der ganzen Welt wurden nur 20 ausgewählt, darunter Felix Hoffmann. Im März bekam er die Zusage für ein Turnier in Paris und eines in Oslo.

Bezahlt werden musste nur die Anreise, alles andere wurde von der Organisation getragen. An dem Turnier in Paris waren 184 Jugendmannschaften und 20 Mädchenteams beteiligt, darunter Vereine wie der FC Liverpool, Benfica Lissabon oder der FC Barcelona. „Für uns ging es allerdings vor allem um das Leiten der Spiele und die Bewertungen unserer Einsätze.“ Mit George Cain aus Liverpool bekam die Gruppe einen der angesehendsten Schiedsrichterbeobachter Englands als Coach zugeteilt. Dabei war auch der bekannte Beobachter Uno Tutk aus Ungarn, der schon die deutschen Spitzenschiedsrichter Felix Brych oder Felix Zwayer als Beobachter in der Champions League beurteilte.

„Beim ersten Spiel, ich musste es natürlich erstmals in Englisch leiten, ging aus meiner Sicht auch alles recht gut, obwohl das Tempo sehr hoch war. Danach waren Besprechungen, Videoanalysen und Verbesserungsvorschläge angesagt.“ Für Felix Hoffmann war es eine durchaus anstrengende, aber auch sehr interessante und lehrreiche Woche, bei der das Kennenlernen neuer junger Kollegen aus Schottland, der Schweiz oder aus Hamburg dazu gehörte und Freundschaften entstanden.

Schiedsrichter Felix Hoffmann leitete schon Fußballspiele auf Englisch

Er durfte noch drei weitere Spiele leiten, war auch erstmals als vierter Offizieller gefragt und wurde als Linienrichter eingesetzt. Rund 150 Schiedsrichter waren bei diesem Mammutturnier vor Ort. „Insgesamt hat alles bei mir gepasst und ich habe eine tolle Erfahrung mit ganz speziellem Coaching machen können“, so Felix im Resümee.

Vergangenen Freitag nun ging es für den ehrgeizigen Referee nach Oslo. Dort wartete ein noch größeres Turnier mit Mannschaften aus der ganzen Welt auf ihn. Klar, dass sich Felix auch darauf freute, zumal er die neu gewonnenen Freunde dort wieder treffen und seine Erkenntnisse erneut vertiefen dürfte.

Dass er diese Angebote wahrnehmen kann, liegt nicht zuletzt an seiner derzeitigen Situation als dualer Student bei der Firma Kleiner in Mindelheim, nachdem er im vergangenen Jahr sein Abitur erfolgreich abgelegt hatte.