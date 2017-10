2017-10-17 17:59:00.0

Volleyball Wieder hakt es im dritten Satz

Türkheimer Herren gewinnen auch das dritte Spiel – allerdings erst im Tiebreak. Von Fabian Scherer

Die Bayernliga-Volleyballer des SVS Türkheim konnten ihre Siegesserie fortsetzen und gewannen in heimischer Halle mit 3:2 gegen den TSV Grafing II. Dadurch festigten sie den zweiten Tabellenplatz.

Im ersten Satz begannen die Türkheimer zunächst recht solide und waren bis zum Spielstand von 16:16 gleichauf. Durch eine Reihe unnötiger Eigenfehler ging der erste Satz jedoch mit 21:25 an die Gäste aus Grafing. Der zweite Satz wurde dann allerdings von den Türkheimern konzentriert angegangen und dank starker Angriffe und gutem Abwehrverhalten mit 25:20 gewonnen. Wie schon häufiger in dieser Saison wurde im dritte Satz der Start komplett verschlafen. Die Gäste führten bereits mit acht Punkten Vorsprung, am Ende hieß es 17:25.

ANZEIGE

Ab dem vierten Satz wechselte Spielertrainer Robert Frey vom Außenangriff auf die Zuspielposition. Dies brachte den erhofften Erfolg und die Türkheimer Volleyballer dominierten von nun an ihren Gegner, indem sie mit präzisen Angriffen und guter Blockarbeit die Grafinger nicht ins Spiel kommen ließen. Durch den deutlichen Satzgewinn (25:15) musste nun der Tiebreak entscheiden. Hier knüpften die Türkheimer an den vorigen Satz an und spielten sich sofort ein kleines Punktepolster heraus, das bis zum Ende des Spieles nicht mehr aus der Hand gegeben wurde. Mit 15:10 konnten die Hausherren den finalen Satz für sich entscheiden und feierten damit den dritten Sieg in Serie.

Bezirksliga Mit einem interessanten Mix aus jungen und erfahrenen Spielern reiste die zweite Garde des SVS nach ihrem letztjährigen Aufstieg in die Bezirksliga zu ihrem ersten Spieltag nach Weißenhorn.

Hier gab die Mannschaft von Coach Andreas Schmitz zwar einen Satz ab, lief aber nie Gefahr, das Match aus der Hand zu geben und gewannen verdient mit 3:1. Auch gegen den Landesliga-Absteiger Schwabmünchen behielten die Wertachmärkter die Oberhand und siegten ohne Satzverlust.