2017-11-12 20:34:00.0

Eishockey Wölfe erfüllen Pflichtaufgabe

Dank eines klaren 6:3-Erfolgs gegen Pfronten verteidigt der EV Bad Wörishofen den zweiten Platz in der Landesliga. Von Uta Kollmeder

Die Wörishofer Wölfe haben die Pflichtaufgabe erledigt und den zweiten Platz in der Landesligagruppe 2 verteidigt: Gegen den EV Pfronten gewannen die Wörishofer ihr Heimspiel mit 6:3.

Beide Teams starteten konzentriert in die Partie, für den ersten Treffer benötigte es eine Überzahl. Jakob Schwarzfischer verwertete ein Zuspiel von Michal Telesz zur EVW-Führung (6.). Ein Zeichen für die Gäste die Strafbank zu meiden, denn bereits im Hinspiel verbrachten diese zu viele Minuten in der Kühlbox. Doch die Wölfe waren läuferisch und technisch an diesem Abend deutlich überlegen. Benjamin Biddle zog von der blauen Linie ab und traf zum 2:0-Pausenstand (10.). Das zweite Drittel war das der vergebenen Chancen: Trotz hervorragender Möglichkeiten wollte die Scheibe einfach nicht mehr im Tor der Pfrontener landen. Lediglich ein Konter, vorbereitet von Andreas Walther und Florian Döring, netzte schloss Peter Brückner erfolgreich ab (40.).

ANZEIGE

Die Gäste hatten wohl an Kräften gespart, um im Endspurt das Spiel noch zu drehen. So überraschten sie die Wölfe nach der zweiten Pause mit mehr Geschick und erhöhtem Tempo. Ladislav Hruska bereitete für Timo Stammler (42.) in Überzahl und später auch für Fabian Gmeinder (46.) die Anschlusstreffer für die Falcons vor. Doch die Wörishofer wollten die Punkte unbedingt auf ihr Konto buchen – und Dominic Weis setzte mit einem Schlagschuss das entscheidende Zeichen in einer doppelten Überzahl (50.). Keine vier Minuten später wurde ein Schuss von Michal Telesz abgefälscht und ließ dem Torhüter keine Chance (54.). Auch der zweite Treffer durch Fabian Gmeinder hielt die Wölfe nun nicht mehr auf und die Pfrontener hatten spielerisch keine Möglichkeiten mehr, sondern zeigten ihren Frust in unnötigen Strafen zum Spielende. Die daraus resultierende erneute doppelte Überzahl nutzte wiederum Michal Telesz zum verdienten 6:3-Endstand (60.) .

„Das ist für uns ein Sechs-Punkte-Sieg an diesem Wochenende“, sagte Andreas Schweinberger mit Blick auf die Tabelle, in der Pfronten nun zwölf Punkte weniger als die Wölfe auf dem Konto hat. Am Freitag geht es dann zum Spitzenreiter in der Gruppe 2 der Landesliga, dem EHC Klostersee.