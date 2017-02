2017-02-05 09:19:00.0

Eishockey Wölfe holen zum finalen Schlag aus

Ein Punkt trennt den EV Bad Wörishofen von den Play-offs zur Bayernliga. Der soll am Sonntag in Königsbrunn geholt werden – oder eben vom EV Füssen in Fürstenfeldbruck. Von Axel Schmidt

Kann man sich auf den Ligaprimus verlassen? Diese Frage stellen sich in diesen Tagen wohl einige beim EV Bad Wörishofen. Zwar ist die Landesligamannschaft des EVW am letzten Spieltag der Zwischenrunde nicht zwingend auf Schützenhilfe aus Füssen angewiesen, schaden könnte ein Erfolg des EV Füssen in Fürstenfeldbruck jedoch auch nicht. Denn die Wörishofer haben beim Auswärtsspiel in Königsbrunn ein ordentliches Kaliber vor der Brust.

Letztlich geht es nur um einen Punkt: Holt den der EV Bad Wörishofen in Könisgbrunn, oder der EV Füssen in Fürstenfeldbruck, dann ist den Wölfen die Teilnahme an den Play-offs zur Bayernliga sicher. „Ich habe nach dem Füssen-Spiel am vergangenen Wochenende mit dem Füssener Trainer gesprochen. Die nehmen das Spiel in Fürstenfeldbruck ernst“, sagt EVW-Trainer Robert Linke. Laut Spielplan beginnt die Partie in Fürstenfeldbruck 45 Minuten früher (17.15 Uhr). Ein kleiner Vorteil für die Wölfe: Sie dürften in ihrer zweiten Drittelpause erfahren, wie die Partie in Fürstenfeldbruck geendet hat – und könnten dann gegebenenfalls noch reagieren.

Es spricht vielen für den EVW

Ein weiteres Plus ist das Torverhältnis. Hier stehen die Wölfe gegenüber den Bruckern um drei Treffer besser da. Und eine Niederlage mit drei Toren Unterschied hat der EV Füssen seit seinem Neustart vor zwei Jahren in der Bezirksliga nicht kassiert. „Es spricht schon einiges für uns“, sagt Robert Linke.

Er rechnet damit, dass gegen Königsbrunn einige Spieler, die zuletzt berufs- oder verletzungsbedingt gefehlt hatten, wieder mit dabei sind. So stehen die beiden Abwehrspieler Andreas Widmann und Thomas Spegele wieder im Kader. Fehlen werden dagegen weiterhin Patrick Münch, Andreas Walther und seit dem vergangenen Spieltag auch Maximilian Döring. Er hatte sich in der Partie gegen den EV Füssen eine Handverletzung zugezogen.

Doch auch so werde der EV Bad Wörishofen im letzten Zwischenrundenspiel in Königsbrunn eine schwer zu bespielende Mannschaft aufs Eis bringen. „Ich habe schon den Eindruck, dass wir den Königsbrunnern nicht so ganz liegen“, sagt Linke. In dieser Saison habe man immer recht gut ausgesehen gegen den EHC, zuletzt in der Zwischenrunde das Heimspiel sogar nach Penaltyschießen gewonnen.

„Wir sind vielleicht so etwas, wie ein Angstgegner“, so Linke, der insgeheim schon etwas weiter denkt. „Wir wollen uns am Sonntag wieder gut verkaufen und das Spiel auch dazu nutzen, dass wir uns auf die anstehenden Play-off-Spiele vorbereiten“, sagt er und schiebt dann doch noch kurz ein „auf die möglicherweise anstehenden Play-offs“ hinterher.

Linke: „Die Play-offs wären eine Riesenchance“

Sollten die Wölfe den Sprung in die Play-offs am Sonntag wirklich schaffen, wäre das die Erfüllung eines Traumes, wie Linke zugibt. Zwar wolle jeder, der Sport betreibt, ja den maximalen Erfolg. Aber richtig gerechnet damit haben sie bei den Wölfen zu Saisonbeginn nicht. Umso größer ist nun die Vorfreude. Nur die sogenannten Play-off-Bärte haben sich seine Spieler noch nicht wachsen lassen. „Das kommt, wenn dann, erst, wenn es wirklich losgeht“, sagt Linke und lacht. Seine Spieler hat er jedoch bereits für die Saisonverlängerung motiviert. „Ich habe der Mannschaft unter der Woche gesagt, dass das eine Riesenchance für uns wäre. Denn die Play-offs sind eine andere Zeit. Da ist die Tagesform entscheidend, da kann jeder jeden schlagen.“ Und so manche Überraschung, da ist sich Linke sicher, wird es auch diesmal geben. Vielleicht ja auch mit Beteiligung seiner Wölfe.