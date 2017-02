2017-02-27 08:08:00.0

Eishockey Wölfe sind weiter hungrig

Nach der Saison geht es für den EV Bad Wörishofen im Pokalwettbewerb um den Bayernkrug weiter. Von Uta Kollmeder

Die Bezirksliga-Saison ist für den EV Bad Wörishofen 1b ebenso beendet wie für die erste Mannschaft die Landesligaspielzeit samt Play-offs. Weil die Wölfe dennoch weiterspielen wollen, haben sie sich zu einem Pokalteam zusammengetan und treten nun im Pokalwettbewerb an.

In der Vorrunde sollte der Gegner ESV Türkheim heißen, der jedoch aus Spielermangel beide Begegnungen absagte und die Wörishofer somit kampflos ins Viertelfinale gegen den HC Maustadt (Sieger gegen den EV Königsbrunn mit 7:5 und 15:0) einziehen ließ. Gegen den Tabellendritten der abgelaufenen Bezirksligasaison hatten die Wölfe im ersten Spiel zu Beginn so ihre Probleme.

In den ersten beiden Dritteln erzielten die Memminger jeweils früh ein Tor und führten so lange mit 2:0. Erst Mitte des zweiten Spielabschnitts kamen die Wölfe besser in die Partie. Der Anschlusstreffer durch Lukas Oppolzer fiel zwar erst in der Schlussminute des Mitteldrittels, läutete aber gleichzeitig die Aufholjagd ein.

Im letzten Drittel wirkten die Memminger müde – und das nutzten die Wölfe aus. Johannes Scheitle glich aus (45.), wenige Sekunden später traf Dustin Vycichlo zur erstmaligen Führung (46.). Den dritten Treffer innerhalb von drei Minuten setzte auf Zuspiel von Johannes Scheitle erneut Lukas Oppolzer mit einem Schlenzer unter die Latte (47.). Auch eine Auszeit nutzte dem HC Maustadt nicht mehr, denn Wörishofens Michal Telesz sorgte mit einem Zaubertor für den 5:2-Endstand (53.). Damit haben sich die Wörishofer eine gute Ausgangslage für das Rückspiel geschaffen um am Sonntag in Memmingen (Spiel bei Redaktionsschluss noch nicht beendet) den Einzug ins Halbfinale zu erreichen.

Hier käme es dann zum Aufeinandertreffen mit dem Sieger der Partie VfE Ulm/Neu-Ulm gegen den ESV Buchloe.