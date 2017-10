2017-10-15 21:02:00.0

Eishockey Wölfe starten erfolgreich

Drei schnelle Tore im ersten Drittel bringen den EVW in Pfronten auf die Siegerstraße. Von Uta Kollmeder

Der EV Bad Wörishofen ist mit einem 5:1-Sieg beim EV Pfronten in die neue Landesligasaison gestartet. Zwar hat der EV Pfronten mit Helmut Wahl einen neuen Trainer an der Bande, aber das körperbetonte Spiel ist weiterhin das gleiche. Nur haben die Wölfe diesmal das richtige Mittel dagegen gefunden.

Die Wörishofer Wölfe setzten sich in Pfronten von Beginn an im gegnerischen Drittel fest und beschäftigten den Torwart. So fiel der erste Treffer von der blauen Linie durch einen Schlagschuss von Dominic Weis (13.). Völlig aus ihrem Konzept gebracht, mussten die Falcons zwei weitere Treffer in nur drei Minuten hinnehmen: Peter Brückner (14.) und Johannes Scheitle (16.) waren erfolgreich.

ANZEIGE

Deutlich konzentrierter kamen die Pfrontener im zweiten Drittel aus der Kabine und konnten durch Markus Bickl (26.) auf Johannes Albl den Anschlusstreffer erzielen. Weitere gute Möglichkeiten wurden jedoch vom gut aufgelegten Andreas Nick vereitelt. Nach einem kuriosen Konter vom ansonsten gut bewachten Michal Telesz (39.) trug dieser die Scheibe regelrecht ins Tor zum zwischenzeitlichen 4:1. Vor dem Schlussdrittel warnte Trainer Andreas Schweinberger seine Wölfe vor dem letzten 20 harten Minuten. Doch kurz nach Beginn des letzten Spielabschnitts kam es zu einer längeren Unterbrechung, als der Hauptschiedsrichter nach einem unglücklichen Sturz verletzt vom Eis gebracht werden musste. Alle Beteiligten waren sich einig, die Partie trotzdem zu beenden, die beiden Linienrichter übernahmen die Spielleitung. Unter anderem angestachelt durch ihre Fans fuhren die Falcons immer mehr härtere Checks und nach einem Schlagabtausch durften sich gleich zwei Spieler beider Teams in der Kühlbox beruhigen nachdem Patrick Münch (51.) einen Traumpass von Michal Telesz zum 5:1-Endstand nutzte. Die Wölfe ließen in der Folge nichts mehr anbrennen und fuhren den verdienten Sieg souverän nach Hause.