2017-02-10 06:53:00.0

Eishockey Wölfe wollen die nächste Stufe erklimmen

Der EV Bad Wörishofen gastiert am heutigen Freitagabend in Dingolfing zum ersten Play-off-Viertelfinale. Die Chance stehen laut EVW-Manager Michael Oswald dabei ganz gut. Von Axel Schmidt

Es bleibt kaum Zeit, um durch zu schnaufen, geschweige denn, den Erfolg zu feiern: Bereits am heutigen Freitagabend geht es für die Eishockeyspieler des EV Bad Wörishofen weiter. Auf dem Programm steht diesmal weder ein Vorrunden-, noch ein Zwischenrundenspiel, sondern nichts weniger, als das erste Play-off-Spiel.

Gegner im Viertelfinale ist der EV Dingolfing, der sich als Zweiter der Zwischenrunde A für die Play-offs qualifiziert hatte und nun Heimrecht genießt. Für die Wörishofer Wölfe bedeutet dies, dass ein möglicherweise entscheidendes, drittes Spiel erneut in Dingolfing ausgetragen wird.

ANZEIGE

Doch zunächst geht der Blick nach vorn auf das erste Gastspiel in Niederbayern. „Dingolfing hat eine erfahrene Mannschaft, mit Spielern, die bereits Bayernliga- und Oberligaerfahrung haben“, sagt EVW-Manager Michael Oswald. Entsprechend sieht er den EV Dingolfing auch als leichten Favoriten. Allerdings: „Es wird ein Duell auf Augenhöhe. Und ich denke, dass unsere Mannschaft gute Chancen hat, weiterzukommen.“

Es spricht tatsächlich Vieles für ein Duell auf Augenhöhe

Woher Oswald diesen Optimismus nimmt? Da wäre zum einen die bisherige Leistung des jungen Wölfe-Teams, nicht nur in der Vorrunde, sondern vor allem in der Zwischenrunde. Zwar gab es gegen die Topteams aus Füssen und Königsbrunn zumeist Niederlagen, doch diese waren selten recht deutlich.

Selbst in einer Phase, als bis zu sieben Stammspieler aus beruflichen und gesundheitlichen Gründen nicht eingesetzt werden konnten, punkteten die Wölfe. Die eingesetzten Jugendspieler wie Jan Kollmeder oder Gianluca Barnes hätten ihre Sache laut Oswald „sehr, sehr gut“ gemacht. Pünktlich zum Start der Play-offs richte sich nun auch endlich das Lazarett, so Oswald: „Wir werden in Dingolfing gut aufgestellt sein.“ Und auch die Tatsache, dass es am Freitagabend eben „nur“ bis nach Dingolfing, macht es für einige Spieler leichter, trotz Beruf dabeizusein. „Bad Kissingen wäre da schon schwieriger gewesen“, sagt Oswald mit Blick auf den unterfränkischen Play-off-Teilnehmer.

Der hatte sich in der Zwischenrunde A letztlich nur aufgrund der besseren Tordifferenz vor dem EV Dingolfing auf Platz eins geschoben, der seine Tabellenführung aufgrund einer unnötigen 2:3-Heimniederlage nach Penaltyschießen gegen den bereits ausgeschiedenen TSV Farchant am Ende noch verspielte. Doch auch mit der Bilanz von acht Siegen und nur zwei Niederlagen (23 Punkte) können die Niederbayern selbstbewusst in die Play-off-Partien. Das haben sie mit den Wölfen gemeinsam. Denn die haben sich vor allem eines vorgenommen: Das Play-off-Heimspiel am Sonntag gegen Dingolfing soll tunlichst nicht das letzte Heimspiel in dieser Saison sein.