2017-05-17 05:40:00.0

Fußball Wörishofer Luft soll Löwen beflügeln

Zweitligist TSV 1860 München setzt im Abstiegskampf auf ein Kurztrainingslager in der Kneippstadt. Allerdings werden die Einheiten auf dem Sportgelände nicht öffentlich sein. Von Axel Schmidt

Bei den Blauen herrscht Alarmstufe Rot: Nachdem der TSV 1860 München am Wochenende durch die 1:2-Heimniederlage gegen den VfL Bochum auf den Relegationsplatz in der Zweiten Bundesliga zurückgefallen ist, versuchen die „Löwen“ alles, um sich auf das entscheidende Spiel am Sonntag in Heidenheim konzentriert vorzubereiten. Helfen soll dabei ein Kurztrainingslager in Bad Wörishofen.

„Anfang der Woche wurden wir telefonisch angefragt, ob ein Kurztrainingslager bei uns möglich sei“, sagt Hermann Kohler. Er ist Mitglied des Vorstands beim FC Bad Wörishofen – und sagte zu. „Das ist zwar jetzt eine Menge Arbeit für uns, aber wir geben unser Bestes“, so Kohler. So mussten einige Jugendspiele verlegt werden und auch der Trainingsplatz südlich des Stadions muss abgesperrt werden. „Wir müssen einiges auf die Beine stellen, denn die 60er wollen in Ruhe trainieren.“ Zuschauer sind nicht erwünscht, die Löwen wollen sich komplett abschotten und hinter verschlossenen Türen trainieren. So will 1860-Trainer Vitor Pereira seine Mannschaft bestmöglich auf das letzte Saisonspiel am kommenden Sonntag in Heidenheim vorbereiten. Sollten die Löwen diese Partie nämlich verlieren, dann wäre sogar der direkte Abstieg in die Dritte Liga möglich.

ANZEIGE

Am Dienstagabend reiste der Tross des Zweitligisten aus München an. Logiert wird im Steigenberger Hotel „Der Sonnenhof“ am Kurpark. Für die Löwen ist es nicht der erste Aufenthalt in Bad Wörishofen. Schon drei Mal hielten die Löwen ein Trainingslager in der Kneippstadt ab. 2011 gastierten sie zu einem Freundschaftsspiel gegen den FC Bad Wörishofen. Doch noch nie war es so brenzlig, wie in diesem Jahr.

Bis Samstag werden die Münchner in Bad Wörishofen bleiben, dann geht es nach Heidenheim. Hermann Kohler kommt dieser Terminplan entgegen, „wegen der Punktspiele am Samstag“. Denn dann steht in der Kreisklasse und der B-Klasse für die Mannschaften des FC Bad Wörishofen der letzte Spieltag an. „Und den kann man schlecht verlegen“, so Kohler. Er und seine Kollegen hätten in den vergangenen beiden Tagen alles getan, was sie nur tun konnten, um den Löwen perfekte Bedingungen zu bieten. Nun liegt es an den Profis, den drohenden Abstieg zu vermeiden.

Bad Wörishofens Bürgermeister Paul Gruschka jedenfalls drückt den Löwen die Daumen und hofft, dass die Trainingsbedingungen in Bad Wörishofen mithelfen, den Klassenerhalt zu schaffen. „Eigentlich gehören die Löwen ja in die Erste Liga“, findet Gruschka – und dürfte mit dieser Meinung nicht alleine stehen. Die Realität aber sieht die Münchner einmal mehr im Abstiegs- und damit Existenzkampf in der Zweiten Liga. So wie in den vergangenen zwei Jahren: 2015 hielten die Löwen die Klasse dank des gewonnenen Relegationskrimis gegen Holstein Kiel, 2016 beendeten sie die Saison auf Rang 15.

„Das hätten sie schon früher machen sollen.“

Und auch wenn im vergangenen Jahr der Klassenerhalt schon vor dem letzten Spieltag in trockenen Tüchern war – die Leidensfähigkeit der stolzen Löwenfans ist beeindruckend. „Wir schauen schon einmal vorbei, wenn sie schon vor unserer Haustüre trainieren“, sagt Susanne Jochum. Sie ist Vorsitzende des Löwenfanclubs Mindeltal, einer der größten Fanclubs, die der TSV 1860 München hat.

Ob das Trainingslager in ihren Augen etwas bringt? „Das ist schwer einzuschätzen“, sagt sie. „Sie hätten da schon viel früher einmal machen sollen“, sagt sie – und es schwingt durchaus etwas Pessimismus mit. „Ein weitere Relegation brauchen wir nicht. Diesmal schaffen wir es dann nicht mehr“, glaubt sie. Nach der Niederlage gegen Bochum sei sie durchaus pessimistisch. Nach Heidenheim aber wird sie dennoch fahren – und die Daumen drücken, dass sich die Bad Wörishofer Luft positiv auf den Auftritt der Löwen auswirkt.