2016-12-26 20:10:00.0

Eishockey Wörishofer Wölfe entwischen dem unbekannten Gegner

Der EV Bad Wörishofen startet mit einem Sieg in die Zwischenrunde. Trotzdem ist Trainer Robert Linke nicht ganz zufrieden. Von Uta Kollmeder

Der EV Bad Wörishofen ist mit einem Sieg in die Zwischenrunde der Eishockey-Landesliga gestartet. Einen Tag vor Heiligabend bezwangen die Mannen von Trainer Robert Linke im Heimspiel den SE Freising mit 4:3.Zu Beginn der Partie war es ein Abtasten beider Mannschaften. Kein Wunder, kommen die beiden Teams auch aus zwei verschiedenen Gruppen der Vorrunde. Mit den SE Freising Black Bears war kein Geringerer als der Tabellenführer der Landesligagruppe Nord zu Gast, die mit der Empfehlung von nur zwei Saisonniederlagen angereist war. Diese Bilanz sollte von den Wölfen allerdings getrübt werden.

Den Anfang machte Michal Telesz, der nach 15 Minuten nach schönem Passspiel von Patrick Münch und Andreas Widmann die Scheibe im Tor des bis dahin gut parierenden Freisingers Johannes Sedlmeier versenkte. Gleich darauf scheiterte Peter Brückner, als er bei seinem Alleingang nur in den Bauch des Goalies traf. Der nächste Wechsel bescherte auch der dritten Reihe der Wölfe einen Torjubel, den sich Andreas Pross (18.) auf Zuspiel von Johannes Scheitle per Abstauber redlich verdiente. Die sichtlich geschockten Gäste brachten sich aber noch über die verbleibende Zeit in die erste Pause ohne weitere Tore.

Mit reichlich Selbstvertrauen kamen die Wölfe aus der Kabine und es dauerte keine drei Minuten bis die überragend spielende erste Reihe mit einer schönen Kombination über Michal Telesz und Patrick Münch den frei vor das Tor fahrenden Verteidiger Thomas Spegele bedienten – 3:1 (23.). Im weiteren Spielverlauf verpassten es die Wörishofer dann aber, trotz etlicher Überzahlmöglichkeiten, den Sack zuzumachen. Und das gab den Gästen wiederum Auftrieb. In einer unkonzentrierten Phase der Wölfe kamen die Black Bears durch Markus Waldvogel zum Anschlusstreffer (32.). So gingen die Spieler mit einem 3:1-Zwischenstand in die zweite Pause.

Danach wurde das Spiel der Freisinger härter und direkt mit weiteren Strafzeiten geahndet. Aber beim Überzahlspiel der Wölfe fehlte an diesem Abend das richtige Händchen zum Abschluss zu kommen. Diese Schwäche nutzten die Black Bears durch Manuel Kühnl zum 2:3 (48.). Aber es dauerte keine drei Minuten, bis der Puck wieder im Netz der Gäste zappelte: Nach einem Gerangel vor dem Tor schob Marius Dörner die Scheibe noch über die Linie (51.).

In der Folge waren die Hausherren wieder zu nachlässig gegen die kämpfenden Gäste aus Freising und Robert Linke nutzte seine Auszeit, um wieder Ruhe ins Team zu bringen. Bei einer Strafzeit gegen die Wölfe nahmen die Gäste schließlich den Torwart zugunsten eines sechsten Spielers vom Eis, aber die Wörishofer waren auf der Hut und die gute Form vom erfahrenen Andreas Nick im EVW-Tor sowie das nötige Glück ließen nicht mehr viel anbrennen. Zwar gelang den Gästen noch der 3:4-Anschlusstreffer in der letzten Minute durch Johannes Weyer, aber die Wölfe siegten in der ersten Partie trotzdem vollkommen verdient.

Michael Oswald und Robert Linke waren sich einig, dass trotz intensivem Training der Überzahl hier noch immer ein Schwachpunkt der Mannschaft ist, den es zu kompensieren gilt, um die Play-offs zu erreichen.