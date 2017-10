2017-10-27 12:09:00.0

Eishockey Wörishofer Wölfe wollen Eis-Vorteil nutzen

Gegner Fürstenfeldbruck musste wegen warmem Oktober auswärts trainieren - ausgerechnet in Bad Wörishofen. Von Axel Schmidt

Eher selten hat Andreas Schweinberger, Trainer des Eishockey-Landesligisten EV Bad Wörishofen, die Chance, einen Gegner direkt vor der Haustüre zu beobachten. Der milde Oktober machte es aber möglich: Denn wegen der warmen Temperaturen konnte Ligakonkurrent EV Fürstenfeldbruck noch kein Eis im eigenen Stadion nutzen – und trainierte deshalb in der Eisarena in Bad Wörishofen.

„Ich habe allerdings nicht die Zeit zur Beobachtung gehabt“, sagt Schweinberger vor der Partie am heutigen Freitag gegen den EV Fürstenfeldbruck. Das Spiel soll laut Schweinberger in Fürstenfeldbruck auch stattfinden. „Es ist sicher ein Vorteil für uns, dass wir schon länger und regelmäßig auf dem Eis waren“, sagt er.

Am Sonntag steht dann für die Wölfe das Heimspiel gegen die SG Miesbach 1b/Schliersee an. Wie schon der EHC Klostersee und der TSV Farchant eine für die Wölfe eher unbekannte Mannschaft. „Es ist ein junges Team, das schnelles Eishockey spielt“, sagt Schweinberger. Er will die volle Punktzahl an diesem Wochenende holen.

Bezirksliga In der Gruppe vier fährt der ESV Türkheim nach der 1:3-Auftaktniederlage gegen den ESV Buchloe 1b am Sonntag nach Oberstdorf. Gegen die Spielgemeinschaft, die ihr erstes Spiel gegen die SG Lindenberg mit 1:9 verloren hat, rechnet sich die Mannschaft von Trainer Gert Woll durchaus Zählbares aus. Denn trotz der Derbyniederlage hat sich der ESVT gegen die Buchloer gut aus der Affäre gezogen und hätte mit etwas Glück auch punkten können. Die 1b-Mannschaft des EV Bad Wörishofen empfängt am heutigen Freitag um 20 Uhr die SG Senden.