2017-10-16 07:15:00.0

Fußball Zaisertshofen hat das Nachsehen

Eigentlich geht es in Derbys meist emotional und hektisch zu. Dass es auch anders geht, bewiesen der TSV Zaisertshofen und der SV Mattsies – auch wenn etwas mehr Leben dem Kreisklassenkick gut getan hätte. Von Axel Schmidt

Ein Derby ist gemeinhin ein Nachbarschaftsduell zweier Mannschaften, in dem es bisweilen hektisch, emotional und spannend zugeht. Beim Kreisklassenderby gestern zwischen dem TSV Zaisertshofen und dem SV Mattsies (0:2) hatte vor allem die erste Halbzeit nichts davon zu bieten.

„Ich mag Derbys lieber, wenn es fair zugeht“, sagte Mattsies’ Trainer Peter Kaiser nach der Partie. Als ehemaliges Spieler hat er auch deutlich intensivere Duelle miterlebt. Diesmal sah er in der ersten Halbzeit ein Spiel zweier verunsicherter Mannschaften. Zaisertshofen, weil es unter einer immensen Verletzungsserie leidet. Mattsies, weil man als Vorletzter nicht unbedingt mit Selbstbewusstsein gesegnet ist. Die Folge waren lange Bälle, die meist auch im Nichts landeten, zahlreiche Fehlpässe und technische Fehler, die jedoch auch dem holprigen Rasen zuzuschreiben waren. Torchancen? Die konnte man pro Mannschaft an einem Finger abzählen: In der 20. Minute musste Zaisertshofens Ersatz-Ersatz-Torhüter Daniel Egger per Fußreflex am kurzen Pfosten retten. Zehn Minuten später scheiterte Zaisertshofens Michael Mussack am Gästetorhüter David Immerz. Als Immerz zum zweiten Mal zupackte, hatte er Glück, dass Felix Wiedemann diese Einladung im Strafraum nicht annahm, sondern weiterspielte, anstatt einen Foulelfmeter zu erzwingen.

ANZEIGE

Das war es dann aber auch mit den Höhepunkten aus Halbzeit eins. „In unserer Situation ist man einfach unsicher“, versuchte Kaiser das Auftreten seiner Elf zu erklären. Sein Gegenüber, Michael Scherer, attestierte seiner Mannschaft, „nicht stattgefunden“ zu haben.

Allerdings muss Kaiser in der Pause die richtigen Worte gefunden haben. Denn vom Anpfiff weg trat der SV Mattsies nun deutlich engagierter auf – und belohnte sich schnell: In der 48. Minute köpfte Michael Schropp einen punktgenauen Eckball wuchtig zur 1:0-Führung ins Zaisertshofer Tor. „Das war der Gnackbrecher“, meinte Michael Scherer nach dem Spiel. Zwar hätte seine Mannschaft durchaus noch viel Zeit für den Ausgleich gehabt, allerdings kamen sie kaum in den Mattsieser Strafraum. Ohne Kampf- und Laufbereitschaft habe seine Elf agiert, so Scherer.

Allerdings muss man den Mattsiesern auch eine starke Defensivleistung attestieren. Die sah mitunter nicht schön aus – vor allem, wenn ein Ball einfach nach vorn gedroschen wurde –, war aber effektiv und zog den Zaisertshofern den Zahn.

In der Offensive setzte Mattsies dann auf die geballte Erfahrung von Thomas Kobold und Matthias Vogt. Diese beiden sorgten mit großem Einsatz dafür, dass die Hausherren nie wirklich aufmachen konnten. Und sie brachten ihre Nebenmänner – Johannes Dietrich und Benjamin Magg – immer öfter in aussichtsreiche Positionen. So scheiterte Dietrich in der 75. Minute am starken Reflex von TSV-Torhüter Daniel Egger.

Sechs Minuten vor dem Abpfiff fiel dann doch die Entscheidung – passenderweise im englischen Stil: Ein weiter Ball landete bei Benjamin Magg, der sich gegen seinen Gegenspieler durchsetzen konnte und Egger aus kurzer Distanz keine Abwehrchance mehr ließ. Eine Minute später hätte Dietrich noch einen draufsetzen können, doch seinen Schuss parierte erneut Egger, der trotz der Niederlage das Prädikat „Spieler des Tages“ beim TSV Zaisertshofen verdient hätte. „Es war ein verdienter Sieg für Mattsies. In den entscheidenden Situationen hatten sie einfach den größeren Willen“, sagte Zaisertshofens Trainer Scherer. Für Peter Kaiser ist es „endlich einmal Zeit geworden“, dass sich seine Mannschaft belohnt. „Wir waren in den letzten Spielen nie schlechter, sondern haben immer unglückliche Gegentore kassiert.“ Aufgrund der Spielanteile, der Mehrzahl an Chancen und der Tatsache, dass man wenig zugelassen habe, sei der Sieg verdient gewesen. „Kompliment an mein Team, wie es trotz der schwierigen Situation aufgetreten ist“, sagte Kaiser.